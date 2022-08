Villacís reafirma su compromiso con Ciudadanos tras la salida de Aguado

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Madrid, Begoña Villacís, se ha pronunciado este lunes sobre la salida del partido de Ignacio Aguado. El que fuera vicepresidente de la Comunidad en coalición con el PP ha anunciado que ha solicitado su baja como afiliado de la formación 'naranja' porque ha entrado en una dinámica de "huida hacia delante" que, bajo su punto de vista, está "disfrazada de una refundación".

En unos términos muy diferentes se ha pronunciado Villacís, que ha reafirmado su compromiso con su partido y ha subrayado que "tiene ganas de trabajar por este proyecto político" después de ser preguntada por la salida de Aguado, con el que formó tándem electoral en Cs en los comicios de 2019

"Estoy comprometida con el proyecto político de centro", ha señalado la vicealcaldesa de la capital, que gobierna en coalición con el PP. "Siempre lo he dicho y siempre lo estaré... quien no quiera trabajar por ello, pues que se aparte", ha recalcado a los medios de comunicación tras visitar las obras de remodelación y mejora que se están realizando en el Mercado Municipal de Villaverde Alto.

Según Villacís, Ciudadanos "está demostrando" que es un opción política "decente" ya que en aquellos sitios que está "no existe corrupción" y que "es un partido que sabe gestionar". Por ello, la vicealcaldesa ha asegurado que "tiene la esperanza" de que su partido consiga representación en el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones que se celebrarán en mayo de 2023. Además, ha descartado dar el salto a la política nacional.

"Soy muy de Madrid. Me gusta mucho lo que estoy haciendo y mi sitio está aquí. Cada vez que visito los proyectos que hemos hecho me encuentro muy orgullosa de todo lo que hemos estado haciendo estos años", ha destacado. "Me dejaré la piel en la campaña de las elecciones", ha agregado. "La gente ve que hay muchas opciones políticas y que nosotros nos estamos dedicando a trabajar. Eso al final se premia", ha subrayado.

La salida de Aguado

Este lunes, Ignacio Aguado ha comunicado a través de Twitter que ha solicitado su baja como afiliado de Ciudadanos, aduciendo que no cree en el proceso de refundación puesto en marcha tras las últimas debacles electorales y criticando a la Ejecutiva que lo ha iniciado.

Tras 9 años de militancia, esta mañana he solicitado mi baja como afiliado de Ciudadanos.



Comparto aquí las razones que me han llevado a tomar esta decisión. pic.twitter.com/Q4htQByK2y — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) August 22, 2022

El exvicepresidente madrileños, que tras las elecciones de Andalucía ya pidió públicamente la dimisión de toda la Ejecutiva nacional y la convocatoria de un Congreso Extraordinario, ha explicado que los malos resultados electorales en Andalucía, Cataluña, Madrid y Castilla y León son "motivo suficiente" para que el liderazgo 'naranja' dimitiera de forma inmediata para acordar un "nuevo rumbo y liderazgo" en un Congreso.

Así, ha lamentado que ninguna de las dos cosas sucediera y, en cambio, ha reprochado a la dirección de Cs por "emprender una huida hacia adelante", que "no comparte", "disfrazada de una refundación" en la que "no cree".