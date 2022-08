Ana María Aldón planta cara a Gloria Camila y la acusa de filtrar la famosa pelea con Ortega Cano

Ana María Aldón ha regresado este domingo a la televisión con más fuerza que nunca para estrenarse como colaboradora del programa Ya es verano y aclarar lo ocurrido en torno a la discusión que tuvo con su marido, José Ortega Cano, y Gloria Camila el pasado 24 de julio.

Para ello, el programa visionó las declaraciones de Isabel Rábago en El programa del verano, una de las primeras colaboradoras de Telecinco que habló de la bronca que tuvo lugar en el chalet de Fuente del Fresno.

Según ha explicado Aldón, la versión de Rábago era "bastante acertada y cercana a lo que pudo ocurrir", pero no fue ella quien se lo contó, ha revelado.

En este sentido, la colaboradora ha señalado abiertamente a Gloria Camila como la fuente que dio a conocer este suceso a la periodista. "De mí no es, de mi marido tampoco porque no habla con ella, supongo que será de la otra persona que estaba allí", ha dicho antes de confirmar a la presentadora, Verónica Dulanto, que se refería a la hija del torero.

No obstante, Aldón ha querido aclarar algún punto de la versión que se ha contado, ya que según Rábago fue Ortega Cano quien decide irse de la discusión. "Mi marido no es quien se quita de en medio, me quito yo, me voy yo", ha puntualizado.

Sobre esa bronca, la colaboradora ha reconocido que se asustó "mucho" porque no contaba encontrarse a su marido en casa, y al ver la puerta del garaje abierta pensó que le habían entrado a robar. "Cuando entré ya vi que no había ladrones, pero con la situación de nervios que yo tenía no era el momento de tener conversación con nadie", ha indicado.

Aunque Aldón no ha querido entrar en detalles de por qué se produjo esa discusión, pero sí ha recalcado que se produjo en el interior de la casa, no fuera. "Lo que dice Gloria es cierto, no fue en el jardín de la casa. Pero yo no voy a entrar en lo que pudo ocurrir o se pudo decir, porque eso pertenece a la intimidad más grande que tengo en mi casa, de mi familia, y no voy a entrar en lo que se pudo decir", ha asegurado la colaboradora.

Tal y como ha descrito, "estábamos tres personas. Mi marido y yo, luego vino Gloria. No hace falta que me desmientan porque había tres personas y estábamos en mi dormitorio, donde yo duermo. No hay habitaciones colindantes, de ahí a la calle hay un buen trozo. Es imposible que se escuche fuera", ha remachado.