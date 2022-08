El banco de Reino Unido que quiere dar más de 200 euros gratis a sus clientes

Un banco británico, el First Direct, ha anunciado que dará a varios de sus clientes 175 libras esterlinas (unos 200 euros) en efectivo... y gratis, tal y como recoge el diario Liverpool Echo.

First Direct entregará el dinero a todos aquellos nuevos clientes que cambien su cuenta corriente a esta entidad usando el Servicio de Cambio de Cuenta Corriente (CASS, por sus siglas en inglés).

Los clientes también deben hacer un ingreso de al menos 1.000 libras esterlinas (algo menos de 1.200 euros) dentro de los tres meses posteriores a la apertura de la cuenta para poder optar a las 175 libras.

"Sabemos que cambiar de banco parece una pesadilla, pero te prometemos que no lo es. Con el Servicio de Cambio de Cuenta Corriente (CASS), elige una fecha y lo cambiaremos todo en solo siete días hábiles", dice el banco.

"Cualquier error (improbable) nos costará a nosotros, no a ti", prosiguen. La oferta solo está disponible para personas que no hayan tenido previamente una cuenta con First Direct.

Eso sí, avisan de que "nos reservamos el derecho de rechazar su solicitud y retirar esta oferta en cualquier momento. El crédito está sujeto al estado y a una evaluación de sus circunstancias financieras".