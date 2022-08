¡Pelea en el plató de Sálvame! Kiko Matamoros ha llegado al programa con el cuchillo entre los dientes y ha entrado de muy malas pulgas cuando ha comenzado Sálvame Limón. Y todo a raíz de un vídeo realizado por Germán, el redactor del programa, que se encarga de hacer vídeos irónicos y humorísticos. Pero a Kiko Matamoros no le ha sentado nada bien uno en el que él sale como protagonista.

En el vídeo en cuestión, hablando sobre las vacaciones de Matamoros con su novia Marta López, se haría referencia, en clave de humor, a la diferencia de edad entre ambos. Y eso no le habría sentado nada bien a Matamoros, que no ha dudado en recriminárselo a un asombrado Germán.

"¿Por qué no hacemos chistes de maricas, de gitanos...? Ahora, cada vez que venga una mujer de 60 años, ¿la llamamos vieja? ¿Vieja de mierda?", ha espetado Kiko Matamoros. "En ese vídeo hay varias alusiones que le pueden molestar a cualquier persona: hacer humor con cosas como el trastorno de alimentación, atacarla a ella porque está con un señor que le saca 40 años... Estoy hasta los huevos".

"Si no hay respeto para determinadas enfermedades, por la edad o por diferencias de edad, pues no habrá respeto para otras cosas. Me ofende que Marta, públicamente, ha contado su problema, y que se cuestione de forma miserable que no come cosas que come...", ha dicho tras abandonar varias veces el plató.

Todos los colaboradores, pero Rafa Mora, han recriminado a Matamoros su actitud. Y Germán ha acabado pidiendo disculpas a Kiko. "Puedo entender que le haya molestado. Pero él está aquí, está dentro del juego".