Con ruedas o a la espalda: cómo deben ser las primeras mochilas y cuál elegir para garantizar la salud postural de los niños

La cuenta atrás para la vuelta al cole ha comenzado y las familias preparan ya todo el material necesario para que los escolares hagan frente a nueve meses de aprendizajes y experiencias. Así, las casas ahora se llenan de forro para los libros, etiquetas para la ropa, rotuladores y ropa apta para sobrevivir a los recreos. Todo bajo control... ¡hasta que llegamos al tema mochila! No solo porque a los más pequeños les guste estrenar cada año con su nuevo personaje favorito (sí, ese que ahora quieren lucir hasta en el calzado), sino porque comienza el debate sobre las cargas que los niños llevan al colegio. Y es que, aunque hay formas de evitar un peso excesivo no hay grupo (de WhatsApp) de padres en el que no se comente este asunto.

El principal debate es mochila, ¿con o sin ruedas? Una de las cuestiones a tener en cuenta es que hay que optar por aquella que sea funcional y que esté diseñada para el uso que se le va a dar. También debe ser ajustable, para adaptarse al crecimiento de los pequeños durante el curso. El número de compartimentos también influye puesto que, cuantos más tenga, más se podrá distribuir el peso. Eso sí, lo que resulta realmente importante es apostar por el modelo que garantice la salud postural del niño. Tanto las que van a la espalda como en carrito pueden hacerlo, siempre y cuando se tengan en cuentan las características que deben cumplir para conseguirlo.

¿Cuál escoges?

La clásica a la espalda. Si vamos a optar por este modelo es importante tener en cuenta el tamaño que escogemos y la altura de su portados, no superando en ningún caso, además, el 10% del peso del niño que la va a llevar. Otro de los factores que no debemos perder de vista es el grosor de los tirantes, siempre gruesos y acolchados, que incluyan (¡si es posible!) una banda a la cintura para repartir el peso, así como la firmeza de la bolsa, para evitar que las esquinas de los libros se puedan clavar.

Este modelo para niños de entre 3 y 9 años cumple casi todos los requisitos (salvo la banda a la cintura), pero, a cambio, está disponible en 19 diseños para que nuestros hijos escojan su favorito. ¿Su precio? 25 euros.

Esta mochila está disponible en 19 diseños diferentes. Amazon

Apostando por el carrito. Si, por el contrario, nuestros pequeños son de los que no se imaginan la vuelta al cole sin una mochila de ruedas, debemos tener en cuenta el trayecto a casa (solo indicadas para caminos cortos para no forzar la postura), que la envergadura de la mochila no supere el ancho de la espalda de nuestros hijos (para evitar sobrecargas) y que el asa de agarre sea ergonómica para no dañar sus manos.

En vez de apostar por la mochila con ruedas incluidas, desde 20deCompras somos fans de estos carros evolutivos que podemos ir adaptando al crecimiento de nuestros hijos por menos de 10 euros. ¡Está disponible en cinco colores!

Este carrito permite adaptar su altura. Amazon

