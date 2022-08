Jay Shetty, un antiguo monje hindú, se convertirá en el oficiante de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jay Shetty, asesor de las celebrities estadounidenses y creador del podcast On Purpose, en el cual han participado estrellas como Will Smith, Alicia Keys y el fallecido Kobe Bryant, se hace con el título de oficiante de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck.

La estrella espiritual británica, que también es un antiguo monje hindú, también ofició la boda de Lily Collins y el director Charlie McDowell en Colorado en septiembre del año pasado.

Además, Shetty ya ha trabajado en varias ocasiones con la cantante. La última vez en febrero de 2022, cuando la intérprete de On the floor le invitó a oficiar cuatro bodas para crear la imagen de marca de su última película, Marry Me, que protagoniza junto a Maluma.

"Fue una experiencia increíble ver a cuatro hermosas parejas tomar sus votos y tener a Jennifer López y Maluma como sus cantantes de boda. Sus historias y viajes hicieron llorar a todo el mundo y estoy muy agradecido de haber podido formar parte de ello", declaró el coach.

Tras su experiencia como oficiante, JLo no ha dudado en confiar en él para que se encargue de su segunda boda con el que ya es su marido, Ben Affleck, quienes se casaron hace un mes en Las Vegas. Ahora, el matrimonio va a celebrar durante este fin de semana la ceremonia oficial junto a sus respectivas familias y amistades.