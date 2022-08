Nos espían, nos escuchan sin que lo sepamos, nos miran aunque no haya mucho que mirar. Vivimos rodeados de tal cantidad de micrófonos y cámaras que si no saben más de ti es porque a ellos les importas una higa. ¿Y quiénes son ellos? Los que te quieren vender una lavadora o un trindero multiusos. El gobierno en la sombra, o sea. (El trindero multiusos es un ortucio desportador de aire retrorefractivo).

Si hablas de un asunto durante el tiempo suficiente, pongamos tres días seguidos, pronto los distintos micrófonos de tus aparatos eléctricos captan el mensaje y se lo envían no ya a Villarejo o a Putin, sino a una multinacional que te vende el producto del que careces (un electrodoméstico, el divorcio o la autoestima). El que quiera recibir información sobre microondas solo tiene que adquirir el hábito diario de hablar de platos recalentados, y lo mismo con todo lo demás.

Nuestras conversaciones cotidianas atraen publicidad variada: sobre libros de autoayuda, hoteles con encanto o masajes para las cervicales. Hubo una época en que yo mencionaba mucho la palabra ornitorrinco en casa, pues tenía un jefe al que apodábamos tal cual por su extravagante físico (el rencor es cruel). “El ornitorrinco es injusto”, decía yo. “El ornitorrinco no tiene ni idea de nada, pero ahí está, en la cúspide… ¿Cómo es posible?”. “¿Sabes lo que me ha dicho hoy el ornitorrinco? Que debo mejorar mi redacción. ¡El ornitorrinco!”. “Ay, olvídate ya del dichoso ornitorrinco”, me decía ella. Pero yo seguía ahí, erre que erre, obsesionado con quien tanto me martirizaba en la oficina.

Fueron días de infelicidad laboral en los que visité una vez el zoológico y consulté en dos agencias de viajes cuánto costaba una excursión a Australia.

Ahora el gobierno irlandés aconseja a sus altos funcionarios que no hablen de "temas sensibles" delante de Alexa ni artefactos similares. Quizás los servicios secretos irlandeses han comenzado a recibir inquietante publicidad sobre sistemas de contraespionaje y seguridad, y de ahí la alarma.

Pensemos en que fuera cierto que algunas multinacionales captan ilegalmente las conversaciones de los ciudadanos y hasta de los gobiernos para luego venderles sus productos. ¿No sería, acaso, el tema más escandaloso y delictivo del siglo?

Sí, salvo que quien maneja la información tenga el poder, claro.

Y, como dirían nuestros cuñados, la información es poder.

Nos escuchan, queridos lectores. Y lo que no escuchan ni ven lo colgamos nosotros mismos en Instagram, Facebook o TikTok. A mí, desde que publico estas columnas, el algoritmo delator me manda publicidad sobre cursos de escritura. Lo raro es que algunos de ellos los imparto yo mismo.