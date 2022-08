La influencer Oriana Marzoli comparte su día a día con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, eso incluye sus rutinas de ejercicio físico, puesto que la venezolana es una fiel asidua del gimnasio.

A pesar de encontrarse algo desganada, se decidió y emprendió camino al gym, el cual tiene situado justo debajo de su domicilio, tal y como aseguró la colaboradora de Supervivientes en stories: "Cero ganas de entrenar pero ¡ahí voy! Qué gustazo tener el gym literalmente debajo de casa, ¡así por lo menos me veo más obligada!".

La icónica extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa subió, posteriormente, un vídeo realizando ejercicios para fortalecer los glúteos con una pinza sujetándole el pelo de manera alborotada.

'Story' de Oriana Marzoli. INSTAGRAM / ORIANAGONZALEZMARZOLI

Las imágenes fueron acompañadas de un comentario en el que ella misma ironizaba acerca de su peinado y del color de su cabello: "Parezco un canario con la pinza tan mal puesta, y el pelo que se me ha quemado".

El comentario provocó la ira y enfado de varios canarios, habitantes de las Islas Canarias, que le propinaron varios insultos y vejaciones a la televisiva creyendo que se refería a las personas oriundas del archipiélago español macaronésico.

'Story' de Oriana Marzoli. INSTAGRAM / ORIANAGONZALEZMARZOLI

"¿Cómo que un canario, qué problema tienes tú con los canarios chonija? No te pases"; "No mi niña, un canario no, pero sí que te pareces a una bruja, solo te falta la escoba para echar a volar. Aprende a respetar que precisamente tú no vienes de la realeza..."; "¿Qué pasa, que solo los canarios nos ponemos la pinza mal?", fueron algunos de los comentarios que compartió Oriana.

Ante semejantes acusaciones, la ganadora del reality chileno ¿Volverías con tu ex? quiso aclarar el hilarante entuerto: "Madre mía... Algunos no han visto un canario en su vida. Canario (pájaro amarillo), como piolín vamos... ¿Lo vamos pillando ahora?, ¡De nada por el dato!".