Lorena Castell se piensa que su novio le va a pedir matrimonio al aparecer por sorpresa en directo: "Se me ha disparado el corazón"

Durante las conexiones en directo de un programa de televisión puede ocurrir cualquier acontecimiento sin previo aviso, ya que suelen ser sucesos espontáneos. Y si no que se lo digan a Lorena Castell.

La colaboradora está durante este mes de agosto al mando de Zapeando mientras Dani Mateo disfruta de sus vacaciones. Una conexión en directo con Miki Nadal, también colaborador del programa, para que contase cómo están siendo sus últimos días de descanso antes de incorporarse al trabajo, ha sido el motivo de la sorpresa que se ha llevado.

Mientras mantenían una conversación, ha aparecido en pantalla el novio de la que fuera locutora de Yu: no te pierdas nada, Rubén Bernal. "Hombre, ¿pero qué haces tú ahí?", pregunta la catalana, que no esperaba para nada este momento.

"Mira que es grande la playa de Alicante y justo me encontré a Miki. Y veo que mi chico, que está en Alicante ahora, se lo ha vuelto a encontrar", añade Castell.

Su pareja, que solo estuvo unos segundos en pantalla, ha aprovechado para piropear a la presentadora: "Qué guapa estás con tu nuevo look", a lo que ella le responde sonrojada: "Mira mi niño. Venga, cariño, déjame que estoy trabajando".

A todo esto, el cómico añade a la conversación: "Venga, hasta luego, a seguir vendiendo mantas", un comentario que ha provocado risas en el plató.

Cuando finaliza la conexión, Lorena Castell asegura que la aparición de su novio en pantalla le ha dejado "loca" y que, por un momento, había llegado a pensar que su novio le iba a pedir matrimonio en directo, ya que era uno de los temas que estaba hablando con Miki antes de que apareciese. "Se me ha disparado el corazón. No he sabido cómo reaccionar", concluye.