Tu horóscopo diario: viernes 19 de agosto de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 19 de agosto de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Debido a la influencia dominante de la Luna este será un día ideal para asuntos familiares y relacionados con la vida íntima, tal vez para hacer algún viaje con la familia o realizar alguna obra o algún cambio en el hogar. En el caso de que tengas que trabajar, tu mente tiende a dirigirse hacia los asuntos más íntimos.

Tauro

Hoy vas a poder gozar de algo más de tranquilidad y serenidad que en otras ocasiones, te sentirás mucho más relajado y en paz incluso aunque estés trabajando o en medio de alguna situación de estrés, pero porque sabes que en el fondo tus cosas están bien y no había razón para las angustias o los temores pasados.

Géminis

La paz y la serenidad suelen durarte poco y hoy ya estarás de nuevo en acción y desplegando una inmensa actividad, tanto de tipo mental como física, pero por fortuna, tu estado de ánimo interior será bastante mejor. Los planetas forman excelentes configuraciones y ahora tus esfuerzos podrán dar el fruto que esperas.

Cáncer

Es muy probable que hoy te encuentres de bajón o al menos algún acontecimiento te deje muy tocado, pero debes tener en cuenta que no todo sale siempre como nos gustaría, e incluso a veces eso mismo puede llegar a ser nuestra suerte porque sin quererlo perseguimos metas equivocadas o que podrían perjudicarnos.

Leo

Este será para ti un día de éxitos, ya sean personales o de carácter laboral. Contarás con el apoyo o incluso la ayuda de buenos amigos y las demás personas tenderán a hacer lo que tú quieras o les pidas. La suerte está siempre de tu lado, pero ahora los planetas también te van a ayudar mucho para que realices tus sueños.

Virgo

Hoy tendrás que someterte a la voluntad de otros, o incluso asumir los errores o los fracasos de otros. No vas a poder tomar la iniciativa y podrías ser víctima de alguna traición. Y esto podría suceder incluso aunque tú estés de vacaciones, aprovechando precisamente que tú no estás. Pero al final saldrás bien de la situación.

Libra

Llevo muchos días advirtiéndote que tengas cuidado con tus enemigos, que debes guardarte las espaldas. Pero entre estos enemigos muchas veces también estás tu mismo, sobre todo cuando te dejas arrastrar por la melancolía o los temores, ya sea con razón o sin ella, y hoy hay peligro de que te suceda algo parecido.

Escorpio

Te encuentras en medio de un momento de lucha y de duro esfuerzo, una época de gran tesón que finalmente dará excelentes resultados, sobre todo de cara al trabajo y la situación financiera. Te diriges hacia una época de cambios positivos y tú mismo eres consciente de ello. Muy pronto vas a tener unas excelentes noticias.

Sagitario

Vas a tener éxito sobre tus enemigos o sobre una situación particularmente difícil relacionada con el trabajo. Pero si estás de vacaciones reflexionando vas a dar con la clave para que suceda todo esto a tu vuelta al trabajo. Ahora los planetas te ayudan más que nunca y quien te quiera hacer daño lo acabará teniendo muy mal.

Capricornio

Debes continuar con los esfuerzos y sacrificios que estás haciendo en tu trabajo o tus negocios, y si estás de vacaciones debes hacerlo en cuanto vuelvas. Los esfuerzos agotadores que realizas día a día muy pronto van a dar excelentes frutos. Tras una época muy dura y larga del pasado ahora llegará la merecida recompensa.

Acuario

No debes caer en el pesimismo y la melancolía, porque hoy tienes peligro de ello. Tú no eres el único que se enfrenta con los grandes desengaños, fracasos o traiciones, por eso ahora debes ser fuerte y si has tropezado debes volverte a levantar lleno de fuerza y dispuesto a empezar de nuevo, como tenemos que hacer todos.

Piscis

El amor y la felicidad están más cerca de ti de lo que tú piensas, y puede que hoy te des cuenta de ello. Pueden llegar a tu vida por donde menos te imaginarías, incluso esa persona que un día te tendió la mano para pedirte ayuda, hoy puede venir para darte a ti el más grande y bello de todos los regalos: entregarte su corazón.