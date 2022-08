Feijóo acusa al Gobierno de usar el acuerdo con García Egea sobre el CGPJ como amenaza y Moncloa dice que el PP está "en rebeldía"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de amenazar a su partido con filtrar el acuerdo sobre justicia alcanzado con el ex secretario general del PP Teodoro García Egea en otoño de 2021, como vía de presión para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Desde el municipio de Porto do Son, en A Coruña, Feijóo se ha desvinculado este jueves de un documento que desconocía y del que, según ha afirmado, no se había informado tampoco al Comité de Dirección del partido en la etapa de Pablo Casado. Tampoco su antecesor concretó a Feijóo en el "traspaso de poderes" el acuerdo ni le dio documento alguno, según ha explicado el líder del PP, que ante los periodistas ha recalcado que este documento no le vincula.

Ese acuerdo, en el que el Egea y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se comprometían a impulsar una reforma del CGPJ para poder nombrar magistrados en el Tribunal Constitucional si continuaba el bloqueo, se ha difundido ahora según Feijóo por la "mucha urgencia" del Gobierno de nombrar magistrados en el TC.

Mientras, el Ejecutivo ha respondido que el PP es hoy por hoy un partido en "rebeldía" al incumplir la Constitución y no asumir su compromiso de renovar el mandato, recalcan. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez esgrimió que "no caben más excusas en este caso que avenirse al cumplimiento de la Constitución" y dejar de poner en evidencia "la fragilidad de un partido que afronta proyectos de cambio y de recambio en sus filas, sin respetar los acuerdos institucionales".

Rodríguez ha asegurado que "poco le queda ya a este PP de ese partido de Estado que fue en el pasado" y ha subrayado que "Feijóo ha ratificado que este PP ya no es un partido de Estado sino que está en absoluta rebeldía incumpliendo la Constitución". Moncloa mantiene por tanto la línea marcada por el presidente Pedro Sánchez, que pidió a Génova "responsabilidad" sobre un asunto que se va enquistando más y más con el paso de los días.

No vamos a aceptar que nos amenacen, es muy infantil

"No vamos a aceptar que nos amenacen, es muy infantil", ha aseverado Feijóo, que ha apuntado que el Gobierno no ha dado respuesta a la propuesta del PP, que tiene por escrito desde el 11 de julio y que es púbica. En su propuesta, los populares reclaman requisitos para renovar el Consejo General del Poder Judicial como un plazo en el que los jueces que han desempeñado un cargo público no dicten sentencias o una moratoria de 7 años que impida que un ministro pase a ser fiscal general o miembro del CGPJ.

Además, después de que el ministro de Presidencia afirmase este miércoles que el líder del PP no es de fiar, Feijóo ha asegurado que desde las andaluzas hay una instrucción del Gobierno y del PSOE para descalificarle y ve a ministros "que normalmente era gente sensata" "desatados".