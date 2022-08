El Borja Escalona 'bueno' recibe amenazas de muerte por tener el mismo nombre que el 'youtuber' de la empanadilla

Una gran parte de la sociedad conoce ya el polémico caso de Borja Escalona, el youtuber que amedrentó a una camarera para irse del bar sin pagar la empanadilla que acababa de consumir. Tras esa acción han surgido más episodios con este creador de contenido como protagonista, pero que ha traído también consecuencias para otras personas totalmente ajenas.

Una de ellas es otro Borja Escalona, quien, además de cuidar a personas con discapacidad, es actor y cantante español con varias canciones de estilo latino reggaetonero en la industria musical. Sin embargo, ahora su popularidad ha crecido por llevar el mismo nombre que el youtuber, lo que le ha bastado para sufrir un acoso inesperado.

El propio cantante lo ha confirmado en sus redes sociales con un gesto de agradecimiento a los seguidores que le han apoyado en este duro momento. "Han sido días un poco complicados porque me han dado mucha caña, hasta he llegado a recibir amenazas de muerte y agresión sin saber muy bien el motivo", ha asegurado en un directo de Instagram.

Eso sí, estas palabras han llegado también después de que el portal Forocoches haya lanzado una campaña para que el artista sea el próximo representante de España en Eurovisión, algo en lo que también ha querido hacer hincapié.

"Sólo tengo palabras de agradecimiento, si me dais la oportunidad como me la estáis brindando y ofreciendo lo que voy a hacer es trabajar duro. Si me ayudáis a hacerlo visible conseguiremos montar algo muy chulo", ha confesado Escalona 'el bueno'.

Ante esa posibilidad que se le ha planteado entre risas, el joven asegura que ya está preparándose para que se haga realidad: "Vamos paso a paso, primero vamos a Benidorm y vamos a llevar una propuesta que esté a la altura del festival y que a todos nos hagan sentirnos orgullosos".