Como se escribe 'sino' o 'si no'

Una de las dudas más recurrentes en ortografía a la hora de escribir está relacionada con las palabras 'si no' o 'sino'. Se pronuncian de manera similar, pero se escriben separadas. ¿Cuál es la diferencia de su significado?

Como explica la Real Academia Española (RAE), se escribe 'sino' cuando hace referencia al significado de "fatalidad o destino", como en la siguiente expresión: "este es mi sino". También se escribe así en la conjunción adversativa: "no lo hizo él, sino ella".

Entonces, ¿en qué casos se escribe 'si no' de manera separada? La RAE detalla que se escribe así por la combinación de la conjunción condicional 'si' y el adverbio de negación 'no': "Si no lo quiere, puede dejarlo en el plato".

Según la Fundéu, "sino" es una conjunción adversativa, que podría resultar ser equivalente a "pero" o "aunque". Por tanto, expresa una contradicción con otra idea. Por su parte, la expresión "si no" es la combinación de una conjunción condicional y un adverbio de negación.