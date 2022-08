Rodri Fuertes disfruta de sus vacaciones en Ibiza junto a amigos y una atractiva chica tras su ruptura con Adara Molinero

La relación entre Rodri Fuertes y Adara Molinero vuelve a romperse, aunque esta vez podría ser la definitiva. Tras dos años de altibajos, pero con la adquisición de una casa a las afueras de Madrid, la pareja ha decidido separarse, tal y como confesó la influencer hace varios días en sus redes sociales.

Mientras Adara ha pasado unos divertidos días junto a su hijo y su madre en Marina d'Or, el que fue su compañero de concurso en Gran Hermano ha disfrutado de las playas de Ibiza muy bien acompañado.

Rodri se ha dejado ver rodeado de amigos y con una actitud muy relajada y sonriente. En él no hay rastro de tristeza y, además, ha derrochado una sospechosa complicidad con una atractiva chica morena de la que prácticamente no se separó en ningún momento.

Entre ellos no faltaron las risas y miradas pícaras, pero él no ha querido hacer ninguna aclaración al respecto, y tampoco sobre su ya expareja. Tan solo se ha limitado a afirmar que se encuentra "muy bien" y que no va a "decir nada".

Rodri Fuertes afronta una nueva etapa en su vida, en la que no se sabe si hay espacio para una posible reconciliación con Adara Molinero. Lo que está claro es que el joven está ya totalmente concentrado en llevar a lo más alto a su clínica estética de Madrid.