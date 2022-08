Adriana Torrebejano desvela en 'Mapi' su manía más curiosa con los móviles

Los invitados de este miércoles en Mapi dieron mucho juego, sobre todo Daniel Diges, al que Jandro calificó como "el primer tramposo de la historia del programa", y Adriana Torrebejano.

"Le voy a dar un consejo a tus compañeros", le dijo Jandro a la actriz. "¿Habéis traído el móvil?", le preguntó el presentador a sus otros dos invitados.

La cantante comentó que lo tenía en el camerino y el conductor del programa de Televisión Española señaló: "Sobre todo que no os coja el teléfono Adriana".

Jandro y Adriana Torrebejano, en 'Mapi'. RTVE

La actriz, sorprendida y entre risas, quiso saber el motivo de tal afirmación: "Quiero avisarles para que sepan cómo eres. ¿En el camerino? Muy mal... Cuéntales lo que haces cuando ves un móvil solo", comentó Jandro.

"Porque no he visto ningún teléfono abandonado o cargando, pero sí que me gusta coger los móviles ajenos cuando la gente no presta atención para hacerme una foto y... ¡ya la verán!".

"¿En serio? Es buenísimo eso, me ha dado una idea", afirmó Diges, mientras que Natalia admitió que "lo voy a revisar por si acaso". Para concluir, Jandro les advirtió: "Cuidado con lo que os encontráis...".