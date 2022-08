Jandro, a Daniel Diges en 'Mapi': "Eres el primer tramposo oficial de nuestra historia"

Mapi recibió este miércoles a tres nuevos invitados: La actriz Adriana Torrebejano, la cantante y presentadora Natalia Rodríguez, y el actor y cantante Daniel Diges.

En el comienzo del programa, Jandro quiso advertir a las invitadas sobre su compañero: "Voy a avisarlas de quién eres realmente...". El presentador comentó que "tenemos al primer tramposo oficial en la historia de este programa".

Ganas de reír esta noche a las 21:50 en @La1_tve con nuevos amigos!! https://t.co/Nwu7u0CQpP pic.twitter.com/db0nLb1euW — Jandro (@Jandro) August 17, 2022

"Te hemos pillado con el móvil estudiando dichos populares, curiosidades...", afirmó el presentador. "Yo también le he visto", añadió Natalia.

Diges se justificó diciendo que "como me han empezado a decir de qué iba el programa, pensé que todo debía de estar en Google. Me he leído varias y he llegado justo a una que justo había salido en otro programa, según me dijo Jandro".

Jandro, en 'Mapi'. RTVE

"Que no soy tan tramposo", quiso defenderse. "Vamos a estar muy pendientes de ti", le volvió a avisar el conductor del programa de Televisión Española.

Cuando Mapi entró en el plató, saludó a todos los invitados, en especial a Daiges: "Qué pasa trampas...". Pero el actor y cantante volvió a defenderse: "Ya verás como que lo que acierte es porque ya lo sabía yo hace muchísimos años".

"Aquí mando y puntúo yo, has empezado rolling in the deep, pero no pasa nada...", afirmó la niña animada antes de comenzar el programa del día.