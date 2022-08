'El programa del verano' contacta con un hombre que lleva meses sin dormir porque su vecino tiene un criadero ilegal de periquitos

Cuando adquieres una vivienda, por suerte o por desgracia, los vecinos no se eligen. Puede que a tu lado vivan las personas más agradables que hayas conocido nunca o que, por el contrario, tus días se conviertan en una auténtica pesadilla. Este último es el caso de Alfredo Vidal.

El programa del verano ha contactado en directo con Alfredo, residente en Palma, que ha denunciado que su vecino ha montado un criadero ilegal de periquitos que le impide conciliar el sueño y, por ello, lleva meses sin dormir.

El hombre ha destacado que la Policía ha estado en varias ocasiones en su domicilio y que, aunque le han dicho que tiene razón y que en esas condiciones es imposible dormir, no le han dado ninguna solución. "La propietaria no aparece, la Policía viene, lo mira y habla con ellos, pero todo sigue igual", ha apuntado Alfredo.

Además, el hombre ha destacado que está tomando medicación para tratar de conciliar el sueño y, aun así, es imposible. De la misma manera, ha agregado que su padre padece una minusvalía, vive con él y tampoco puede dormir ni descansar.

"Ya no sé qué hacer. Estoy desquiciado. Me duele la cabeza a todas horas. Tengo unas ojeras que ya ni veo. He ido a ver al doctor y me ha dicho que tome medicación, pero yo quiero una solución y me dicen que siga denunciando", ha señalado Alfredo Vidal.

"Yo también he tenido periquitos y son muy molestos. Los he tenido que donar. Lo que tienen es una jaula muy grande y está todo el día ahí. Mis vecinos no hacen nada, como si la cosa no fuera con ellos", ha sentenciado el hombre.