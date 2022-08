Durante el pasado fin de semana, los programas de crónica social de nuestro país comunicaban que, pese a los constantes enfrentamientos entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, la tonadillera se habría creado una cuenta secundaria en las redes sociales para ver lo que hace el DJ.

Desde el Club Social de El programa del verano, Isa Pantoja ha destacado: "Ella a mí nunca me ha dicho que le enseñe una foto de mi hermano ni me ha preguntado qué hace. No sé si otras personas o amigas suyas ella, en algún momento, les dirá que le busquen a Kiko para saber cómo está".

Sin embargo, la joven ha recordado que su madre no tiene móvil: "Que ella se encierre en su cuarto para ver a mi hermano jugar a los videojuegos y se emocione, no me lo creo. Si fuera que Kiko que está con sus nietos, me cuadraría más la historia".

Tras las declaraciones de la joven, Antonio Rossi ha desmentido que Isabel Pantoja carezca de teléfono: "Yo sé que envía audios a la gente. He sido casi testigo". Por su parte, Isa ha apuntado que ella se comunica con su madre "a través de otras personas".

Además, Isa ha comentado el tratamiento al que se ha sometido: "He ido a una clínica y me he hecho un tratamiento que se llama push up. Consiste en una maquinita que te van pasando por todo el glúteo y te dan radiofrecuencia. No duele, no te tienen que pinchar ni meter nada del otro mundo. Se supone que te lo hace más redondito".

La joven ha destacado que, pese al tratamiento de belleza, ella acude al gimnasio con frecuencia. Por su parte, Sandra Aladro ha señalado la importancia de que Isa Pantoja contase que se alimenta muy bien y hace ejercicio: "La magia no viene sola".