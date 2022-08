Laura Ponte muestra la primera imagen de cómo ha quedado su ojo tras perder la visión

La modelo Laura Ponte está viviendo una de las etapas más raras de su vida. Hace unos meses que se perforó la córnea de un ojo, lo que ocasionó que perdiese la visión en él. Tras semanas de expectación sobre su aspecto actual, la gallega ha mostrado en Instagram cómo es su rostro en la actualidad.

Por sorpresa para sus seguidores, Ponte ha publicado en una storie de su perfil una foto suya totalmente al natural. Con el rostro lavado y el pelo visiblemente mojado, la modelo enseña principalmente cómo ha quedado su ojo afectado por este problema de salud.

Aunque para mucha gente pudiese resultar un gran problema, para ella no lo es, e incluso ironiza con ello. "No me importa nada. Mis hijos dicen que parezco un cyborg y que estoy muy guapa. A mí me da igual, de verdad, tener un ojo blanquito y cosidito", dijo en una entrevista para el medio El español.

Laura Ponte muestra su estado actual. iamlauraponte / INSTAGRAM

El aspecto que presenta continuará así mínimo hasta dentro de unos meses, cuando la modelo se someta a un trasplante que ya está esperando con ganas y que le está obligando a tener que llevar una vida tranquila y calmada.

"Estoy fenomenal. Esto es un mal menor, como quién dice… A ver, no es ninguna broma no ver de un ojo, pero bueno… Dentro de lo que cabe… Hay cosas mucho peores, de verdad. Y lo único que tengo que hacer es llevar una vida muy tranquila, que me viene bien", dijo al respecto Ponte.