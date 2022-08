El bulo del negocio cerrado por dejar el escaparate iluminado pasadas las 22:00

Coincidiendo con las nuevas medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno, se ha viralizado en redes sociales una imagen en la que supuestamente la Policía local de Ciudad Real habría precintado un local por "mantener encendido el escaparate después de las 22:00". Pero es un bulo por el que habéis preguntado a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319). La realidad es que este cartel es una imagen manipulada, que las autoridades locales han tachado de "montaje".

Los contenidos que se difunden van acompañados de una imagen, en la que se puede leer: "Establecimiento precintado. Prohibido el acceso. Exped.Sancionador Nº: MA-21/1092. Por mantener encendido el escaparate después de las 22:00". Los contenidos también comparten mensajes que critican el nuevo Real Decreto-ley del Gobierno, por el que se establecen medidas de ahorro energético.

Mientras que estos textos aseguran que este cierre ha tenido lugar en Ciudad Real y se debe a la acción del Ejecutivo, lo cierto es que se trata de una imagen manipulada. A través de una búsqueda inversa en Google, podemos observar que la imagen original en realidad fue realizada durante el mes de enero de 2022 por la Cadena Ser.

Imagen original. Captura

La fotografía ilustra una noticia que relata cómo el Ayuntamiento de Ciudad Real ordenó la clausura temporal de un local por ruidos, y no tiene nada que ver con las medidas de ahorro energético dictadas por el Gobierno. La instantánea no solo fue tomada antes de la publicación del Real Decreto-ley, sino que no hace ninguna alusión al encendido del escaparate. Un texto que ha sido manipulado posteriormente.

La Policía local de Ciudad Real también se ha hecho eco de esta imagen, y ha señalado en redes sociales que se trata de un "montaje" , y que "han manipulado una foto publicada que no tiene nada que ver con el texto ni con el asunto que motiva el precinto".