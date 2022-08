Sean Paul agitará el tercer día de Rototom

Sobre el escenario principal aterrizará la pegadiza propuesta sonora de Sean Paul. El de Kingston, uno de los artistas 'dancehall' con mayor posicionamiento comercial, ha logrado un éxito internacional prácticamente inédito desde Bob Marley, resalta la organización del festival.

Le precederán también en el Main Stage la inconfundible voz y encendidas letras protesta de Max Romeo (& The Charmax Band), dando pulso al desfile 'roots' que guía esta edición del "reencuentro", y la marfileña-maliense Fatoumata Diawara, capaz de combinar con acierto la instrumentación tradicional de Mali con el espíritu y el aplomo de leyendas clásicas del jazz del siglo XX como Nina Simone.

El escenario principal del Rototom recibirá además este jueves a Morodo, uno de los principales impulsores del 'reggae' actual en España, respaldado por su banda Okoumé Lions.

Durante la noche, otros estilos musicales enriquecerán el festival en el Lion Stage con KTGorique ('hip hop-rap'), la artista 'reggae' Xana Romeo, Yannis Odua desde Martinica o la fusión de 'reggae' y 'ska' del británico Captain Accident.

Precisamente Xana Romeo, hija de Max Romeo, será horas antes de saltar al escenario una de las voces de la sesión 'Lionesses on the rise' en la Reggae University junto a Aza Lineage. Un debate que aportará una nueva visión de los problemas a los que se enfrentan las mujeres en la industria, temática que han abordado en ediciones anteriores del Rototom las voces de Marcia Griffiths o Etana. La Reggae University acogerá además la proyección 'Shella Record: a reggae mystery'.

Todavía en lo musical, la Dancehall recibirá este jueves a los alemanes Warrior Sound y Jugglerz, mientras en la Dub Academy aterrizarán los británicos Channel One.

Por su parte, el Foro Social del Rototom Sunsplash analizará los costes ambientales y sociales del sistema de producción alimentaria occidental, concretamente en los ecosistemas naturales y comunidades de países como Brasil y Chile, en otro de los debates con más proyección internacional de este año: 'El vuelo de la mariposa y nuestra alimentación'.

Esta sesión reunirá al sociólogo, arquitecto y político chileno Daniel Jadue; a la periodista Nazaret Castro, experta en sistemas alimentarios y cofundadora de la revista 'Amazonas' y del colectivo Carro de Combate; a Mireia Vidal, de la Coordinadora Campesina del País Valencià, y al periodista italiano Marco Bresolin. El Foro Social proyectará 'Cuentos de la ciudad accidental' del director de Kenya Maïmouna Jallow.

Enfocado al público adolescente, la Teen Yard ofrecerá el taller 'Desactiva el racismo', junto a la ONG Desactiva.org y el artista Betto Snay, y otro de radio en colaboración con Radio Rototom y Alma de León (Radio 3) para analizar los valores del 'reggae'.

Precisamente, sobre la adolescencia girará la charla proyectada en El Cuórum, uno de los territorios que integran el área para familias Magicomundo, que reservará parte de su agenda diurna al circo con 'Olicopter', a cargo de Oliclown, en La Bambinola.

EMPRENDIMIENTO TEXTIL Y CONCIERTO PARA PRESOS

Jamkunda dedicará la jornada su espacio de debate Ataya al emprendimiento social femenino, ligado al sector textil con experiencias como la de Fatou Dieng, impulsora de la tienda Ker Fatu. Mientras, Pachamama, en sintonía con el lema de esta edición, 'We must change the world', compartirá experiencias en materia de agroecología con el colectivo Ecollaures y el proyecto Vorasenda, en l'Horta Nord de Valencia.

El Rototom llevará este jueves una parte de la esencia festivalera al centro penitenciario Castellón I, con el concierto que ofrecerá la banda Koers ante los internos, en el marco del proyecto de resocialización de la población reclusa a través de la música y el arte que el festival desarrolla desde hace varias ediciones.