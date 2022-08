Trump22, Poxy McPoxface o Mpox: los nombres propuestos a la OMS para cambiar el de la viruela del mono

La OMS quiere dejar de llamar viruela del mono al virus que ahora mantiene en jaque a una parte de la población mundial, y promete "no hacer nada ridículo" con la nomenclatura sustitutiva. Pero ya ha recibido varias propuestas. Poxy McPoxface, TRUMP22 o Mpox son algunas de las ideas en un proceso que no es el habitual, pues normalmente es un comité técnico el que califica a los virus. Ahora se trata de una consulta abierta.

Según publica Reuters, las propuestas van desde lo técnico (OPOXID-22, presentado por el médico de urgencias de la Facultad de Medicina de Harvard Jeremy Faust) hasta lo absurdo (Poxy McPoxface, presentado por Andrew Yi en alusión a Boaty McBoatface, casi el nombre de un buque de investigación polar británico tras una votación pública sobre la elección). El de Trump22 es, eso sí, un acrónimo.

A este punto se ha llegado por la presión para que se dé un nuevo nombre a la enfermedad, en parte porque los críticos dicen que es engañoso, ya que los monos no son el animal huésped original. Un grupo de destacados científicos redactó en junio un documento de posición en el que se pedía un nombre "neutro, no discriminatorio y no estigmatizante", ante el temor de que el nombre pueda utilizarse de forma racista.

Hasta este año, la viruela del mono se ha propagado principalmente en un grupo de países de África occidental y central. "Es muy importante que encontremos un nuevo nombre para la viruela del mono porque es la mejor práctica para no crear ninguna ofensa a un grupo étnico, una región, un país, un animal", expresó este martes la portavoz de la OMS Fadela Chaib. "La OMS está muy preocupada por este asunto y queremos encontrar un nombre que no sea estigmatizante", añadió sin dar un plazo.

La OMS insiste en que tomará entre las propuestas "según su validez científica, su aceptabilidad, su pronunciabilidad y también si pueden utilizarse en diferentes idiomas". Además, desde el organismo mandan un mensaje tranquilizador. "Estoy segura de que no daremos con un nombre ridículo", sentenció Chaib.

La viruela del mono se descubrió por primera vez en 1958 y recibió el nombre del primer animal que mostró los síntomas. La OMS declaró el mes pasado el brote actual como una emergencia de salud pública al haberse registrado más de 32.000 casos en más de 80 países.