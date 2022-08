Los rumores de crisis entre Ortega Cano y Ana María Aldón no dejan de crecer. El pasado fin de semana, el diestro estallaba contra los periodistas que le esperaban en la puerta de su casa para conocer el estado del matrimonio.

Este martes, Gloria Camila Ortega se ha sentado en el Fresh de Ya es meidodía, donde se ha convertido en colaboradora habitual del programa de Telecinco, para responder a las críticas por la reacción de su padre.

"Una cosa es que vengan y te pregunten en la calle y otra es que cojas la bici y el reportero esté corriendo detrás de ti. Tú con la bicicleta y no puedas ni dar un paseo o te graben las conversaciones que tienes en tu teléfono, que son privadas. Una cosa es hacer tu trabajo, que soy la primera que lo respeta y pedí perdón a los reporteros cuando mi padre se puso nervioso, y otra es que te acribillen a preguntas todo el rato", ha destacado la joven.

Ahora, 23 días después, Gloria Camila ha hablado acerca de la presunta pelea que protagonizó contra Ana María Aldón. En primer lugar, Gloria Camila ha destacado que Suso no presenció el enfrentamiento entre Gloria y la diseñadora.

La joven ha agregado que dejó de seguir en las redes sociales a Ana María Aldón el día después de la emisión del programa Déjate querer, donde la empresaria habló largo y tendido sobre algunos de los problemas que sobrevuelan al clan.

Por su parte, el resto de colaboradores del matinal no han podido evitar preguntar a Gloria Camila si cree que habrá una segunda oportunidad para el matrimonio de su padre y Ana María, a lo que esta ha respondido: "Yo solo sé que no sé nada. Yo me voy a ordeñar vacas, muy felizmente, a recoger moñigas y no sé lo que va a pasar".

"Que pase lo que tenga que pasar y que cada uno haga lo que tenga que hacer. Que hagan lo que les haga feliz a cada uno", ha sentenciado la colaboradora de Ya es mediodía.