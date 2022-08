Asistentes y víctimas del Medusa Festival narran a 'Espejo público' y 'El programa del verano' su experiencia en el evento

El pasado fin de semana, en Cullera, un vendaval inesperado hizo que parte de las estructuras de los escenarios del Medusa Festival volasen por los aires provocando el pánico y el caos en un evento en el que se encontraban más de 50.000 personas.

Este lunes, los programas matinales han contactado con varios asistentes y víctimas de uno de los festivales de música más relevantes de nuestro país. Así, Espejo público ha contactado con Laura, que ha relatado cómo, de pronto, el viento comenzó a levantar la arena, impidiéndole la visión y, de pronto, tenía "un montón de hierros" encima.

La joven de 19 años ha explicado que tuvo que pedir ayuda gritando y fue entonces cuando un grupo de chicos consiguió quitarle los metales de encima. Sin embargo, Laura no podía caminar y tuvo que ser evacuada por uno de los jóvenes, que la llevó en brazos hasta la salida.

Laura ha señalado que tiene una rotura de tibia: "El hueso está recto, pero partido por varios sitios. Tengo que estar tumbada todo el día y no puedo ni ir al baño. Me van a hacer más placas y, si están bien, en tres meses me bajarán la escayola para ponerla por debajo de la rodilla. Si no están bien, me tendrán que operar".

El matinal de Antena 3 también ha contactado con María Ángeles, madre de Alba, que tiene dos vértebras y el esternón roto. La mujer ha destacado que, debido a las lesiones, Alba no podía gritar para pedir ayuda. Tanto María Ángeles como Laura han destacado que nadie perteneciente a la organización del festival se ha puesto en contacto con ellas.

Por su parte, Alejandro ha explicado que él no ha tenido ninguna lesión, pero trató de ayudar a toda la gente posible durante la tragedia. El joven ha destacado que esta es la segunda vez que acude al Medusa Festival y que, en su opinión, la evacuación se hizo de manera correcta. Incluso, Alejandro ha apuntado que, en el escenario de al lado, el DJ y la gente seguían de fiesta, ajenos a lo que estaba ocurriendo a solo unos metros de ellos.

De la misma manera que las demás entrevistadas, Alejandro ha denunciado que nadie se ha puesto en contacto con ellos: "No sabemos qué va a pasar. Solo tenemos el comunicado que la organización puso en Instagram. Tampoco sabemos si nos van a devolver el dinero ni si se hará otra edición, aunque lo veo difícil".

El programa del verano ha contactado con Raquel Martí, asistente al festival y técnica en prevención de riesgos. La joven ha explicado que las medidas de seguridad no eran las correctas y que, tras la tragedia, las autoridades no permitían a los asistentes salir del recinto.

Además, Raquel ha explicado que, cuando consiguió llegar a la zona del camping, vieron "cómo las sillas de la noria salían volando". Finalmente, tanto desde el matinal de Telecinco como desde el de Antena 3 han trasladado su pésame a la familia del joven de 22 años que falleció en el festival.