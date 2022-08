Bandas organizadas con mujeres, marcas y especialistas en vacaciones... Radiografía de los ladrones de viviendas en España

Las vacaciones suelen ser la ocasión ideal utilizada por los ladrones para cometer robos en el interior de las viviendas. La radiografía de los delincuentes indica que en su mayoría son bandas especializadas que poseen una estructura jerarquizada y en las que cada día es más frecuente la presencia de mujeres. Además, los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior del primer semestre del 2022 no son demasiado positivos. Hasta el mes de junio se han producido un total de 40.797 robos, un 22,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Radiografía de los delincuentes

¿Cómo es el perfil de los ladrones? Los robos en viviendas suelen ser llevados a cabo por bandas criminales organizadas y especializadas, que tienen una estructura jerarquizada. Cada miembro suele tener una función específica, incluyendo la de vigilar, con el objetivo de asegurarse que nadie los vaya a sorprender mientras realizan el robo.

Desde hace algunos años, según cuenta Domingo Medina, representante de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), se ha vuelto común la presencia de mujeres en los robos. Esto se debe a que, "Nadie espera que una mujer con una bolsa o un carrito de la compra esté involucrada en el robo de una vivienda".

También destaca que en esta época es común que los ladrones realicen robos en chalés u otro tipo de viviendas que se encuentran dentro de urbanizaciones. En ellas suele haber un conserje o una persona que vigile y en ocasiones los delincuentes esperan a que esta persona termine su jornada laboral para cometer el robo.

Los ladrones son de "todas las nacionalidades" y suelen tener más de 25 años de edad, aunque en ocasiones se han reportado casos en donde los involucrados son menores. No es común que los delincuentes lleven armas, ni blancas ni de fuego. "Ellos solo intentan escapar, no buscan el enfrentamiento", resaltó Medina.

El modus operandi más común

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid han informado que el modus operandi más encontrado en la capital es mediante el empleo de marcadores de plástico transparentes. Estos pequeños trozos, casi imperceptibles, son colocados en los marcos de las puertas. Si el plástico sigue allí cuando los ladrones vuelven, significa que la puerta no se ha abierto, es decir, que la vivienda está vacía.

Adicionalmente, han destacado que las organizaciones criminales suelen dejar ciertas marcas pintadas en las inmediaciones de las viviendas. Cada una de las bandas deja sus propios signos, sin embargo, desde la Guardia Civil explican que los más comunes y sus correspondientes significados son los siguientes:

Un triángulo pequeño: la vivienda ha sido robada previamente.

la vivienda ha sido robada previamente. ​ Números dentro de círculos: la vivienda estará vacía ese mes.

la vivienda estará vacía ese mes. ​ La letra X en mayúscula: los dueños están de vacaciones.

los dueños están de vacaciones. ​ Un rombo: la vivienda se encuentra desocupada.

la vivienda se encuentra desocupada. ​ La letra W en mayúsculas: la vivienda es idónea para robarla de noche.

la vivienda es idónea para robarla de noche. ​ La letra M en mayúsculas: la vivienda está vacía por las mañanas.

la vivienda está vacía por las mañanas. La letra D en mayúsculas: la vivienda está vacía los domingos.

Domingo Medina también explica que la técnica del bumping o de la llave maestra es una de las más empleadas por los ladrones de viviendas. Su popularidad radica en el hecho de que permite abrir prácticamente cualquier cerradura, ya sea antigua o moderna, en tan solo unos pocos segundos y en que no deja señales visibles.

Robos los fines de semana

Los ladrones no solo se aprovechan de aquellas familias que deciden irse por periodos largos, sino también de las que dejan su vivienda sola durante el fin de semana, según explica Medina.

"Procuran asegurarse que no haya nadie en esa vivienda ni tampoco en las viviendas cercanas, con el objetivo de no ser descubiertos", destaca Medina. Y así lo confirma Lucía, nombre ficticio, cuya vivienda localizada en Tenerife, fue robada a finales de noviembre de 2021. Sus vecinos también declararon no haber visto nada.

Lucía estaba estudiando en Madrid y su padre se encontraba de viaje. Su madre era la única que se encontraba en la isla. "Sabían el horario de mi madre, que ella no estaría y que tampoco habría más nadie en ese momento en la casa", relata.

Botines pequeños, pero valiosos

Desde la asociación explican que los ladrones de viviendas suelen robar principalmente artículos pequeños que puedan caber dentro de una mochila. De manera que, según explica Medina, en caso de llegar a ser descubiertos, puedan tirar la mochila con los objetos. Entre los elementos más robados se encuentran joyas, relojes y dinero en efectivo. Sin embargo, además del dinero y las joyas robadas en la casa de Lucía, los ladrones también se llevaron gafas y perfumes.

Consejos de la Guardia Civil

Desde la Guardia Civil indican que, al irnos de vacaciones, es importante tomar ciertas medidas de precaución para tratar de evitar ser víctimas de un robo. Entre ellas destacan:

No dejar objetos de valor a la vista.

​Elaborar una relación de los objetos de valor que se poseen.

​No divulgar la ausencia en lugares públicos ni por redes sociales.

​No dejar las persianas de las viviendas totalmente cerradas.

​Asegurarse que el buzón de correo esté vacío.

Además, en el caso de volver de las vacaciones y encontrar la cerradura de la vivienda forzada, es imprescindible llamar de inmediato a los cuerpos de seguridad y no tocar nada.

Datos poco alentadores

Los datos del primer semestre del 2022 no son muy alentadores. El Balance de Criminalidad de los primeros seis meses del año indica que los robos en domicilios han aumentado un 22,6% a nivel nacional, en comparación con los datos de 2021. Hasta el pasado mes de junio se realizaron un total de 40.797 robos, 7.509 más que el mismo periodo del año anterior.

Los robos en domicilios se han incrementado en todas las comunidades y en la ciudad autónoma de Ceuta. En Melilla, este delito disminuyó un 9,1%. La comunidad autónoma que registró un mayor aumento con respecto a los datos del mismo periodo de 2021 fue Castilla y León. Concretamente, los robos aumentaron en esta comunidad un 38,6%.

En Cataluña se han registrado el mayor número de robos en este semestre, con un total de 9.246 y un aumento del 28,7% con respecto a los datos del año anterior. En la Comunidad Valenciana se registró un incremento del 20%, mientras que en Andalucía y Madrid este delito aumentó un 25% y un 21,1%, respectivamente.