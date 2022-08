Un vecino de las Tres Mil Viviendas se lleva un millón de euros como único acertante del Sorteo Extraordinario de verano de la ONCE

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE celebrado este pasado lunes 15 de agosto ha dejado más de 3,1 millones de euros en premios que se han repartido entre el barrio de las Tres Mil Viviendas, donde un único acertante se ha llevado un millón de euros, y las localidades de Chiclana, Estepona, Huelva, Lanjaron, Ronda, Córdoba y Cádiz.

"Tengo los pelos de punta, ha merecido la pena tanto esfuerzo y tanto trabajo", ha manifestado Rafael Llopis, vendedor de la ONCE desde el pasado mes de febrero, nada más conocer que había dado un premio de un millón de euros en las Tres Mil. "Me estoy esforzando un montón para ser un buen vendedor", ha añadido. "Me siento súper orgulloso de trabajar en la ONCE, que me dio la oportunidad de encontrar un trabajo a los 50 años y con una discapacidad", ha recogido la organización en una nota de prensa.

Llopis vende también en Felipe II, aunque confirma que ha llevado la suerte a una de las barriadas con mayores necesidades de Andalucía. El vendedor reconoce que las Tres Mil es una zona de venta que exige "adaptación". "Te tienes que adaptar, debes tener cuidado, que te respeten y valoren tu trabajo, pero hay muy buena gente. Me da mucha alegría que haya tocado allí un premio tan grande, porque hay mucha necesidad. Estoy muy feliz de haber podido ayudar a gente que lo necesita, qué alegría", ha subrayado.

"Es increíble la suerte que he tenido de poder repartir felicidad para los tiempos que corren", ha concluido. Llopis, que reconoce no haber domido en toda la noche, también vendió otros nueve cupones premiados con 1.200 euros cada uno, y ha llevado la suerte a uno de los comercios de Las Tres Mil.