Ortega Cano, cuando le preguntan por su matrimonio con Ana María Aldón, amenaza a un reportero: "Te voy a dar... subnormal"

El extorero José Ortega Cano y su esposa, Ana María Aldón, juegan al despiste estos días sobre el estado de su matrimonio, que muchas fuentes dan por roto, pero sobre lo que no se han pronunciado por lo que podría ser un intento de proteger la exclusiva del divorcio pagada por una revista.

El caso es que el exmatador no lleva bien las preguntas de la prensa, hasta el punto de ponerse fuera de sí cuando un reportero de Socialité le preguntó por su pareja y cómo se encontraba.

"¿Cómo está usted? ¿Va a venir Ana María estos días por aquí, maestro? ¿Se va a divorciar al final? ¿Usted y Ana María están bien entonces, o van a seguir negando lo evidente?", le preguntaba el reportero del programa de Telecinco mientras Ortega Cano trata de alejarse montado en una bicicleta.

Las respuestas del extorero no se hacen esperar: "¡Váyase usted a mamarla a Parla! ¡Que me deje tranquilo!", grita Ortega Cano levantando la mano. Después sube el tono: "Te voy a dar un 'esto' que te vas a enterar, ¿vale? ¿Usted me va a insultar a mí por la mañana temprano? ¡Váyase usted por ahí... subnormal!", grita de nuevo el extorero mientras se aleja.

Ante esta reacción la presentadora de Socialité, Nuria Marín, hacía un alegato en defensa de su trabajo y el de la prensa del corazón.

Ortega Cano amenaza con agredir a un reportero de #Socialité588 https://t.co/xKKrNBKYQi — SOCIALITÉ (@socialitet5) August 14, 2022

"Ana María Aldón cuando se sienta en un plató no habla de moda, habla de su familia. Cuando Gloria [Camila] va a Ya es verano y se ceba durante toda la semana es porque va a hablar de lo que ha dicho Gema Aldón en otro programa. Yo no he visto a ningún miembro de la familia hablar de algo que no tenga que ver con la pareja, y eso legitima completamente nuestra presencia allí. Nos dedicamos al noble oficio del cotilleo y con mucha honra y orgullo, porque mucha gente lo sigue", decía la presentadora.