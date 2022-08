Tu horóscopo diario: lunes 15 de agosto de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 15 de agosto de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera un momento de alivio y de paz relacionado con tu vida sentimental o familiar, algo que deseas profundamente se va a hacer realidad o se acercará bastante a ello. La influencia benéfica de Júpiter hace que ahora las cosas tiendan a salir como a ti te gustaría, y al mismo tiempo se van retirando muchos obstáculos.

Tauro

Sé prudente porque el día de hoy te podría traer un disgusto en tu vida sentimental. Debes evitar sobre todo las discusiones y peleas, que podrían adquirir una dimensión mucho mayor de lo que tú desearías. Si quieres que todo vaya bien hoy conviene que busques la paz y te olvides los pequeños problemas pasajeros.

Géminis

Hoy tendrás algunos momentos en los que encontraras reflexivo o melancólico. No te sentirás del todo bien incluso aunque no exista una razón clara para ello. Sentirás que tu trabajo o tus esfuerzos son estériles o no están dando el resultado que tú hubieras deseado, aunque eso sea discutible o incluso incierto.

Cáncer

Te enfrentas a grandes cambios o novedades en algún ámbito de tu vida, a nivel material o emocional. Pero hoy vas a sentir claramente que un ciclo de tu vida se termina y llega la hora en que vas a tener que tomar importantes decisiones y recorrer un nuevo camino. Sin embargo, todo te saldrá estupendamente.

Leo

Te encuentras en un momento feliz y rico en realizaciones sentimentales o familiares. Poco a poco vas recuperando de nuevo la ilusión y también la fe en tus sueños. Nuevas y maravillosas relaciones van sustituyendo poco a poco a aquellas que se han ido y la suerte está de nuevo en tu rincón, como ha sido siempre.

Virgo

Comienza lentamente un periodo más positivo o favorable para ti, en el que la suerte estará un poco más de tu lado o podrás recoger el fruto de tus luchas y trabajos. Muy pronto el Sol llegará a tu signo y, a nivel general, las cosas tenderán a salir del modo que tú desearías. Hoy vas a recibir una excelente noticia.

Libra

Te encuentras en un magnífico momento, así es y así tu mismo también lo crees, no importa si te encuentras en periodo de trabajo o estás disfrutando de las vacaciones. Tu corazón te dice que se aproximan cambios muy positivos a tu vida y al fin se alejan impedimentos materiales o humanos que la condicionaban.

Escorpio

Importantes proyectos se están gestando en tu cabeza que se pondrán en marcha tan pronto se terminen tus vacaciones o de comienzo el nuevo curso laboral. Estás dispuesto a darle un cambio radical a tu vida y al mismo tiempo te sientes con fuerza para hacerlo. Los planetas te ayudarán a alcanzar el éxito merecido.

Sagitario

Una gran oportunidad se te presentará en tus asuntos laborales y financieros en cuanto termines tus vacaciones, pero te verás asaltado por momentos de indecisión o titubeos que antes nunca te hubieran afectado. En realidad tienes miedo porque estás ante algo que podría cambiar radicalmente tu existencia para bien.

Capricornio

Hoy te espera otro de esos días que tienes de vez en cuando en que te asaltarán muchos temores y titubeos relacionados con tu situación laboral, económica o social. Aunque tengas algunos momentos muy buenos tarde o temprano te asaltan de nuevo las dudas y los malos augurios. Pero tu vida evolucionará hacia bien.

Acuario

Ten cuidado con una traición o un engaño en el trabajo que te podría traer muy malas consecuencias en el momento en que se terminen tus vacaciones y vuelvas de nuevo al trabajo. No te fíes de quienes dicen ser tus amigos y guardarte las espaldas, ya que muy pronto podrías encontrarte algo completamente diferente.

Piscis

Hoy te levantarás con la espada en la mano, ansioso por repartir justicia y poner los puntos sobre las íes, especialmente entre las personas que te rodean o con las que convives. Estás harto de ir siempre con buenas palabras y de templar gaitas, hay cosas que ya no estás dispuesto a consentir y es el momento de actuar.