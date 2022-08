"¡Te tocamos si queremos!": un joven graba la supuesta agresión del portero de una discoteca en La Manga

Un joven ha denunciado este sábado en Twitter una supuesta agresión ocurrida en la puerta de una discoteca de La Manga del Mar Menor (Murcia), tras una discusión con los porteros.

En el vídeo se ve cómo dos jóvenes se ven rodeados por tres porteros en una disputa, cuando llega un cuarto a la trifulca: "Escúchame, ¡que sea la última vez que le estás diciendo a mi compañero 'no me toques'!", dice.

"¡Te tocamos si queremos!", exclama el portero al tiempo que da un manotazo al joven. "¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo?", insiste el vigilante de la discoteca.

"¡No se te ocurra volver a decirle a mi compañero 'no me toques'!", reitera el portero con otro manotazo. "¡Así que humo, lárgate de aquí!", concluye el portero con otros dos golpes, tras los que los jóvenes se van.

El autor del tuit explica que el protagonista del vídeo es su hermano y en un tuit posterior, compartió la explicación completa de lo ocurrido. Según el chico, salió al coche a coger la tarjeta y el portero le dio permiso para ir a por ella en cinco minutos. Al volver, había otro portero, que no creyó su historia y según el testimonio del joven, le agarró fuerte del antebrazo para llevarlo a la taquilla.

"Me fui corriendo porque sentí verdadero terror cuando me acorralaron entre tres porteros y no sabía si se iban a seguir cebando conmigo", escribió el joven.