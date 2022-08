Detenido un niño por disparar y matar a una madre y a sus dos hijos de uno y cuatro años

Un niño ha sido acusado del asesinato de una madre y sus dos hijos en New Hampshire, anunció este mismo jueves el Departamento de Justicia del estado. El joven disparó un arma que tenía contra la mujer y los dos menores, de uno y cuatro años, acabando con sus vidas.

El menor está acusado de tres cargos de asesinato en primer grado y un cargo de falsificación de pruebas físicas, según el comunicado de los investigadores. Se le acusa de matar a Kassandra Sweeney, de 25 años, y a sus dos hijos Benjamin Sweeney, de 4 años, y Mason Sweeney, de 1 año, en Northfield el pasado 3 de agosto.

Cada uno de ellos murió de una sola herida de bala, según la doctora Jennie V. Duval, que estuvo a cargo del examen médico de los tres. La madre y sus hijos fueron encontrados muertos dentro de una casa el 3 de agosto alrededor de las 11.30 de la mañana, según las autoridades.

No se ha revelado la edad ni la identidad del niño acusado de los asesinatos. No está claro el motivo de los asesinatos. Los agentes encargados del caso han estado investigando los asesinatos desde que se produjeron, pero no han compartido las pruebas que llevaron a la detención del niño.