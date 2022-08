Susi Caramelo cuela a su perro en un hotel de Portugal haciéndole pasar por un bebé gracias a un carrito

La presentadora y humorista Susi Caramelo está de vacaciones en Portugal, un país en el que le está costando, según cuenta en su Instagram, encontrar plaza en hoteles que acepten mascotas, pues viaja junto a Pablito, su pequeño perro.

Susi y su novio, Chema, se vieron desesperados por encontrar habitación y acabaron ideando un plan: comprar un carrito de bebé para meter dentro al chihuahua y cubriéndole con una toalla, hacerle pasar por un bebé en la recepción del hotel.

"Creo que el plan no va a funcionar ni de coña, pero lo vamos a intentar, ahora queda lo más difícil: colar al perro como si fuera un bebé y salir y entrar todo el rato con el carro", decía la presentadora a sus seguidores.

Caramelo y su chico llegaban al hotel y mientras él hacía los trámites, ella se apartaba hacia otra zona para evitar ser pillados. Pablito, silencioso, contribuyó a que finalmente consiguieran llegar a la habitación sin ser detectados.

Y aunque todo salió bien, alguien se debió chivar. "Me acaban de llamar desde recepción a la habitación para preguntarnos si estábamos con un perro", contaba Susi. "He bajado a comprar y el de recepción me ha mirado mal, creo que saben que tenemos un perro", narraba.

Finalmente la operación era un éxito, pues los tres conseguían abandonar el hotel, rumbo ya a otro destino, sin que Pablito fuera detectado.