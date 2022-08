Estos son los signos del zodiaco más fríos y calculadores frente a los más sensibles y emocionales

A lo largo de este recorrido que estamos haciendo, en estas últimas semanas, por diferentes cualidades y características de los doce signos del zodiaco, en esta ocasión hemos escogido la dualidad entre sensibilidad y frialdad. Veremos, de entre los doce signos, cuales se acercarían más a un extremo y cuales hacia el otro. En realidad, no existe alguno que sea absolutamente frío ni absolutamente emocional, sino que todos tendrían un poco de cada cosa, aunque una de las dos sea la que predomine, como ahora veremos.

Aries

En estos nativos lo que estaría realmente muy claro es que el corazón y las emociones predominan claramente sobre la cabeza. No estamos ante una personalidad fría, en absoluto, aunque no se podría hablar tampoco de que estemos ante una persona sensible. En realidad, el carácter Aries sería, por encima de todo, emotivo y apasionado, aquí la sensibilidad se tornaría en fuego volcánico que le impulsa a la acción y a tomar la iniciativa. Pero lo que está bien claro es que no estaríamos ante un sujeto frío y calculador.

Tauro

También en estos nativos las emociones y el corazón tienden igualmente a predominar sobre la cabeza y los fríos cálculos, aunque en este caso el equilibrio es un poco mayor. Aquí sí estaríamos ante una naturaleza más sensible, pero sobre todo más secundaria. Los instintos y la búsqueda del placer son muy poderosos en estos individuos. Sin embargo, también poseen una parte racional y realista nada desdeñable y meditan mucho cada paso que dan. Pero en el fondo utilizan su mente para lograr la felicidad de su corazón.

Géminis

En los hijos de Mercurio nos encontraríamos ante una de las naturalezas más frías y calculadoras del zodiaco, pero también ante una de las que más engañan, aunque no lo hagan con mala intención. Debido al temperamento que muestran de cara al exterior aparentan tener una sensibilidad a flor de piel, y en cierto modo la tienen, junto con una gran inestabilidad y altibajos emocionales. Pero la realidad es que estamos ante una personalidad altamente fría y cerebral. Ya sabemos que todo en su naturaleza es dual.

Cáncer

Seguramente no exageramos si decimos que este sería el signo más sensible del zodiaco y son muchas pruebas las que lo corroboran. Sin embargo, los hijos de la Luna tienen fama por la dura coraza de la que se revisten de cara al exterior, precisamente para disimular su enorme sensibilidad y vulnerabilidad frente a un mundo lleno de peligros y amenazas. Por ello por fuera se mostrarán mucho más fríos o secos, incluso a veces con un carácter muy poco agradable. Pero no hay que engañarse, Cáncer es pura sensibilidad.

Leo

También, en este caso, estaríamos ante una personalidad en la que el corazón y el mundo emocional tienen una clara hegemonía frente al lado frío y calculador. Por muy cerebral que nos parezca, un verdadero Leo siempre estará dominado por los impulsos y emociones. No estamos, propiamente, ante una personalidad sentimental o intimista, pero sí ante una naturaleza muy apasionada y emocional, que pondrá toda su inteligencia y su fortísima voluntad al servicio de sus sueños y ambiciones, ya sean mundanos o personales.

Virgo

En este caso nos hallamos ante una de las naturalezas más dominadas por el lado frío y cerebral. En estas personas el lado racional e intelectual dominará claramente sobre emociones e instintos, y en algunos casos ese dominio puede llegar a convertirse en represión, siendo la causa de numerosos problemas psicológicos y emocionales. A cambio estamos ante una de las personalidades más inteligentes del zodiaco, verdaderos sabios cuando logran dar lo mejor de sí mismos. Las emociones e impulsos tienden a sujetarse.

Libra

La búsqueda de la armonía y el equilibrio preside esta personalidad gobernada por Venus, y esta búsqueda afectaría igualmente a la dualidad mente-corazón. Pero en este caso estamos ante una naturaleza en la que la cabeza y el lado intelectual predominan sobre las emociones, impulsos y el corazón en general, aunque al mismo tiempo de cara al exterior se muestran muy empáticos y cordiales, se hacen querer y saben llegar al corazón de los demás. Pero en el fondo se mueven con la cabeza mucho más de lo que parece.

Escorpio

Este es, sin duda, el más pasional y volcánico de los signos, aunque lo esconde a los ojos del exterior mostrando una imagen fría o indiferente. Unos violentos impulsos, instintos y pasiones dominan sobre su lado racional. Sin embargo, al mismo tiempo poseen una mente muy poderosa y una voluntad de hierro. Sus emociones y sentimientos son muy profundos e intensos y el erotismo puede llegar a ser el motor de su vida, aunque todo ello se oculta de las miradas ajenas. La mente se dirige a poder realizar sus pasiones.

Sagitario

Este es uno de los signos más emocionales y claramente los sentimientos y el corazón en general se imponen sobre la cabeza y el frío cálculo. Además, a esto contribuye también la personalidad claramente positiva, optimista y esperanzada de estos nativos. Su inteligencia está teñida de ideales o sentimientos religiosos y espirituales. Su naturaleza es sensual y atraída por los placeres. La mente se pone al servicio de los sentimientos, metas e ideales de todo tipo, ve el futuro con optimismo y confía en el mundo y la gente.

Capricornio

En este signo la mente se impondría claramente sobre los sentimientos, impulsos e instintos en general, impulsada asimismo por un poderoso sentimiento del deber y una visión pesimista de la vida y el ser humano. Las emociones y los instintos pueden ser reprimidos o disciplinados. La mente y la voluntad son poderosas y va en pos de sus objetivos, aunque para ello tenga que sacrificar los sentimientos e impulsos más primarios. No obstante, debemos señalar que existen muchas excepciones ante este perfil.

Acuario

También en este signo el lado mental e intelectual domina con claridad sobre impulsos y pasiones. La mente de estos nativos es muy poderosa y mira al futuro, a menudo es un signo de inventores, genios y profetas, también de reformadores, revolucionarios o precursores. Los sentimientos y emociones ocupan un papel secundario. Grandes ideales y espiritualidad a lo que se llega con la mente más que por el corazón. Pero todo esto no es impedimento para que en su comportamiento exterior muestre gran afectividad.

Piscis

En el último de los signos el corazón, los sentimientos y emociones dominan con claridad sobre el lado frío y racional. La inteligencia se utiliza para satisfacer los grandes ideales, sueños y metas dictadas por el mundo de las emociones, sueños y fantasías. Hay un claro dominio de las emociones, fantasías, ideales, utopías, espiritualidad y a veces supersticiones. La razón esta velada o teñida de todas estas cosas. Piensa con el corazón y a menudo la intuición sustituye a lo racional, lo que no impide pueda ser muy inteligente.