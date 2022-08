Vuelve La Liga y vuelve un clásico de la canción futbolera y también publicitaria. La plataforma Movistar ha aprovechado la promoción en televisión de su retransmisión de los partidos de esta temporada para rescatar el famoso pasodoble Me gusta el fútbol.

Es una composición de los años 90 y se creó para un anuncio de Canal Plus con una estética muy costumbrista. Sus autores fueron el creativo José Gamo y el compositor José Miguel Fernández Sastrón (expresidente de la SGAE y ex primo político del rey).

El tema ha tenido muchas versiones, entre ellas las de Los inhumanos y Melendi, pero ahora cuenta con un rostro de mujer joven, al menos para la primera estrofa. Se trata de Bely Basarte, cantante que comenzó haciendo versiones en Youtube allá por 2014.

En 2016, un mashup con lo mejor del año junto a David Rees, otro músico salido de la plataforma de vídeos, vino a rematar la jugada. El pasado mes de junio, la cantante publicó un EP titulado Nostalgia acompañado de un corto de media hora y ahora, con el pelo rubio pero la misma voz suave de siempre, es la cara visible de la nueva Me gusta el fútbol.

No es la única que canta en el anuncio. También lo hacen Álvaro Benito (exfutbolista y cantante de Pignoise), el humorista Leo Harlem, el creador de contenidos Perxitaa o el periodista Julio Maldonado (Maldini). Y varias personas anónimas fichadas para la campaña.

La canción, por cierto, cuenta con nueva letra ad hoc, que ha publicado la plataforma en su blog, y tiene un hueco para la 'resistencia': "No aguanto el fútbol. No lo entiendo, no me gusta. No es para mí, soy más de cine".