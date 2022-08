Di adiós a la fatiga visual y al dolor de cuello con este soporte ajustable para colocar tu portátil a una altura ergonómica correcta

Cada vez más gente trabaja con el ordenador portátil, pero, al ser de pequeño tamaño esta costumbre puede acarrear serios problemas en el cuello, la espalda o, incluso, la vista. Por eso, si queremos disminuir los dolores de espalda, la tensión en el cuello o la fatiga visual en el horario laborar podemos elevar un poco el portátil hasta la posición ergonómica correcta (a la altura de nuestros ojos) y escribir con un teclado externo. Con esta simple medida, que puede realizarse con un soporte específico para estos dispositivos, podemos solucionar los anteriores problemas.

De hecho, estos soportes de los que hablamos son ergonómicos, compactos, versátiles y permiten regular la altura en función del trabajador o de la mesa donde se haya instalado. Y, no tiene por qué costarnos mucho dinero si sabemos dónde buscar, pero sí será de gran ayuda, así que no te demores. Por ejemplo, con la etiqueta Amazon's Choice, que el ecommerce otorga a los productos con mejor relación calidad-precio, tenemos disponible un soporte por 17 euros, 18.758 opiniones, con apoyo antideslizante y, como no, altura ajustable.

¡Ajustable y con patas antideslizantes! Amazon

Por qué elegir este modelo

- Un total de 18.758 opiniones lo avalan y podrás regular la altura hasta 12 centímetros, de dos en dos hasta que encuentres la posición ideal para evitar problemas como el dolor de cuello o la fatiga visual.

- Gracias a sus pies antideslizantes no se moverá el equipo mientras trabajas o cuando coloques el ordenador. De esta forma, tendrás una mayor comodidad en el ámbito laboral.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.