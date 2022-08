10 lugares para ver las Perseidas en Madrid y alrededores este fin de semana

Durante la noche del 13 de agosto de 2022 se produce una de las lluvias de meteoros más conocidas y más esperadas del año, las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo.

Aunque son varios días en los que se puede observar esta lluvia de estrellas, lo cierto es que el pico máximo se va a dar este fin de semana, por lo que conviene buscar un sitio sin contaminación acústica donde ver todo el mapa celeste y observar este fenómeno.

Lo cierto es que en grandes urbes como Madrid es complicado encontrar un sitio en el que no haya contaminación lumínica ni tampoco obstáculos visuales, como pueden ser los altos edificios. Así, estos son 10 lugares donde poder acudir en Madrid y en sus alrededores para ver las Perseidas.

Casa de Campo

Este lugar sigue siendo a día de hoy el parque más grande de la capital. Aunque se trata de un parque urbano, que se encuentra situado al oeste de Madrid, sus grandes dimensiones hacen de este un lugar perfecto para la contemplación de las estrellas, más aún si hay lluvia de meteoros.

Pantano de San Juan



El pantano de San Juan se encuentra a una hora escasa de Madrid. La zona de arenal para tumbarse con las toallas, el cielo despejado y libre de edificios o árboles que obstaculicen la vista panorámica del cielo y la oscuridad del lugar hacen de este un sitio de lo más idóneo para contemplar el manto celeste.

Parque de Juan Carlos I



Cerca de la zona de la Feria de Madrid y con un total de 160 hectáreas, este es otro de los parques perfectos para ver las Perseidas. Posee un bonito paisaje, un lago y amplias zonas ajardinadas donde poder tumbarse para ver caer estrellas fugaces.

Parque de las Siete Tetas en Vallecas



Las pequeñas colinas que se levantan una tras otra en el municipio de Vallecas convierten este parque, también conocido como Cerro del Tío Pío en un mirador perfecto de la ciudad, pero también en un sitio donde poder contemplar las estrellas con unas vistas inmejorables. Es cierto que, por la noche, puede verse un poco el resplandor de las luces de la ciudad, pero esto no impedirá ver estrellas fugaces.

Templo de Debod

Se trata de un templo egipcio del siglo II a. d. C. instalado en el Parque del Cuartel de la Montaña, cerca de la Plaza de España. Aunque está en medio de la ciudad, el parque no se encuentra muy iluminado, por lo que puede ser una opción para quienes se encuentren en la capital y no quieran desplazarse para ver la lluvia de estrellas.

Parque Dehesa de la Villa



Más que un parque, este lugar se puede considerar un pequeño bosque al noroeste de Madrid, que se encuentra cerca de Ciudad Universitaria, por lo que los visitantes pueden encontrar aquí una zona perfecta de naturaleza muy cerca de la capital y, por tanto, un lugar idóneo para ver las Perseidas.

Puertos de montaña



Por último, en los alrededores de Madrid, es posible acudir a los diferentes puertos de montaña, algunos de los cuales se puede llegar en coche, lugares sin contaminación lumínica y a mucha más altitud que la propia ciudad, lo que hace que sean lugares perfectos para la contemplación de las estrellas.

Por un lado, se encuentra el conocido puerto de Cotos, que está a 1.830 metros de altitud, en la sierra de Guadarrama. Igualmente, el puerto de Navacerrada, a 1.858 metros de altitud, el Monte Abantos, en San Lorenzo del Escorial, o el puerto de Guadarrama, a 1.511 son algunas de las opciones.