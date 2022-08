Un tocadiscos 'vintage', pero con 'bluetooth' para conectarlo al móvil, opción de grabación y radio FM por solo 42 euros

La música auténtica vuelve a estar de moda, esa que se escuchaba en un tocadiscos con un vinilo de sonido rugoso y con imperfecciones, las cuales, ahora, son perfectas. Y es que, los tocadiscos vintage del mercado actuales incorporan multitud de características que te parecerán increíbles para que escuches la mejor música, la de antes y la de ahora, con un toque retro. Decimos que la de ahora también porque no hay trabajo de éxito que no se comercialice en formato vinilo, solo hay que ver el último bombazo de Rosalía, el disco experimental Motomami, que ha arrasado en todas sus versiones y, como no, en vinilo.

Y esa imperfección ahora perfecta se debe a las características que han incorporado los tocadiscos vintage. Por ejemplo, en 20deCompras hemos encontrado una oferta que no va a poder resistir ningún amante de la música, ya que se trata de uno de los tocadiscos más vendidos de Amazon, el de la marca Digitnow, con un 30% de descuento. Imagínate el típico tocadiscos retro de maleta, fabricado en cuero y con los altavoces integrados, pero, además, con bluetooth para conectar tu móvil, múltiples entradas (USB, MP3 y SD), opción de grabación, salida RCA y ¡hasta radio FM! Lo mejor es que todo esto solo cuesta 42 euros.

Con 3 velocidades de reproducción para 33 y 45 y 78 rpm. Amazon

Transpórtalo como una maleta

Solo tienes que cerrarlo y a modo de maleta (sin que ocupe mucho espacio) puedes transportarlo a donde quieras. Como decoración también recibe la máxima nota al ser de cuero y gracias a su función bluetooth y la entrada de auriculares podrás escuchar música sin vinilo y sin molestar. Además, incorpora altavoces estéreo, pantalla LCD con retroiluminación, auriculares y cubierta antipolvo de cuero. Sin duda, es uno de los mejores regalos y por solo 42 euros.

