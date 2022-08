Adrián Lastra lleva desde el pasado lunes contando en Instagram cómo están siendo sus vacaciones en Marruecos. Y, aunque por el momento todo parecía irle de maravilla, lo cierto es que el actor sufrió un aparatoso golpe este jueves cuando practicaba kitesurf. Eso sí, asegura que se siente "fenomenal, de maravilla".

El intérprete, que se encuentra actualmente en la ciudad de Dajla, apostó por realizar kitesurf, un deporte extremo de deslizamiento sobre el agua en el que el viento propulsa una cometa unida al cuerpo mediante un arnés. La persona que lo practica navega en una tabla sobre las olas o realiza maniobras sobre el aire.

Esta actividad, como la mayoría de prácticas deportivas, tiene sus riesgos si no se tiene demasiada práctica o si se pierde el control. Y una muestra de ello es lo que le ha sucedido al artista, de 38 años, que se ha hecho daño en una pierna, tal y como ha dejado ver a sus seguidores.

El actor Adrián Lastra muestra su lesión en la pierna tras sufrir un accidente. INSTAGRAM

"Bien, pero me he cruzado con una vela y me he dado. Me he dado fuerte. Me duele y lo tengo dormido", ha explicado a través de sus stories, donde también ha aclarado que, pese a ello, se lo está pasando "chachi piruleta".