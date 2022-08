Tu horóscopo diario: viernes 12 de agosto de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 12 de agosto de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La vida sentimental y los asuntos del corazón en general hoy van a cobrar un mayor protagonismo para ti. Quizás te sientas ante un dilema por estar entre dos amores o sentir un fuerte amor por dos personas al mismo tiempo. Es un día feliz y que traerá esperanza, pero igualmente inquietudes y preocupaciones.

Tauro

Marte y Urano se hallan en Tauro en estos momentos y son los responsables de las muchas tensiones y turbulencias que estás teniendo a lo largo de estas semanas, a veces de tu gran rigidez y testarudez. Pero también estos planetas te van a obligar a dar cambios que te convienen, pero que hasta ahora no habías querido.

Géminis

Tu personalidad siempre tiende a ser inestable y cambiante, te encanta relacionarte, moverte, comunicarte. Pero ahora estos rasgos se van a hacer un poco más radicales y te encontrarás en un momento algo caótico o de cierto confusionismo, tanto si te encuentras trabajando como si estás disfrutando de tus vacaciones.

Cáncer

Todo va bien y las perspectivas futuras son favorables, pero sin poder evitarlo tú te sientes inseguro y temes que en cualquier momento todo se quiebre o suceda cualquier desventura. Debes serenar tu alma y darle la paz que tanto se merece porque la protección del destino está contigo gracias a la influencia de Júpiter.

Leo

Después de algunas brumas pasajeras en los días pasados hoy te espera un día bastante bueno tanto en los asuntos mundanos como en el amor y la familia. Te protegen magníficas influencias planetarias y estás en un momento ideal que no debes por nada desaprovechar, excelente para viajar o para iniciar algún romance.

Virgo

Hoy te sentirás más fuerte o más seguro de ti mismo, y al mismo tiempo tendrás un día más afortunado de lo que suele ser habitual para ti. En realidad no es que ahora tengas una suerte que no tenías antes, sino que estás recogiendo el fruto de los meses o años de trabajo duro y responsable. Estás en un buen momento.

Libra

Momento ideal para hacer nuevas y muy buenas amistades o para cultivar las que ya tenías hasta ahora. Ahora los contactos y relaciones no solo te confortarán en lo personal, sino que también te traerán suerte para tus asuntos materiales y de trabajo. Este será un mes muy favorable para ti, especialmente si pones de tu parte.

Escorpio

Vas a recibir ayuda ante una situación difícil, un desengaño o una traición. Hoy perderás un amigo, pero al mismo tiempo vas a ganar otro, la suerte está a tu lado en estos momentos y a quien quiera hacerte daño no le va a salir bien, ni en el trabajo ni en la vida íntima. Gracias a un mal vas a descubrir algo bastante bueno.

Sagitario

Gracias a influencias planetarias muy afortunadas te encuentras en un momento muy favorable, y no importa si lo sientes de este modo o incluso si tú crees que no. Este es un momento ideal para que luches con todas tus fuerzas por aquellas cosas que más deseas, tanto en lo laboral y material como en tus asuntos personales.

Capricornio

Eres un gran luchador y nada te detiene en el empeño hasta alcanzar la meta a la que te has propuesto llegar, no importa que pasen muchos años o que sea preciso que pases enormes y agotadores sacrificios, cuando quieres algo no paras hasta que por fin lo consigues, y en estos días te vas a llevar una gran alegría inesperada.

Acuario

Hoy será uno de esos días en los que te sientes como si estuvieras en estado de gracia, con una conciencia muy clara de lo que quieres y cuál es tu misión en la vida, y la seguridad de que estás protegido por una providencia que te ha traído a esta vida a trabajar por un mundo mejor. Además, hoy todo te va a salir bastante bien.

Piscis

Estás entrando en una época más placentera y feliz, un buen momento para los asuntos del corazón o para disfrutar de una mayor felicidad familiar. Ahora debes buscar la paz y disfrutar de la compañía de aquellos que más quieres, porque pronto volverán otra vez las luchas y sacrificios que siempre suelen acompañarte.