Tras la boda entre Nicola Peltz y Brookyn Beckham, muchas han sido las especulaciones sobre la relación que tienen ambas familias. En concreto, el trato entre la actriz y Victoria Beckham.

Es por ello que, marido y mujer, han ofrecido una entrevista a la revista Variety para aclarar todo tipo de rumores, entre los que se encuentran el porqué la de Bates Motel, no llevo el vestido de novia que la exintegrante de las Spice Girl diseñó para ella.

"Iba a hacerlo y realmente lo deseaba, pero se dio cuenta de que su taller no podía hacerlo, así que tuve que elegir otro vestido. Ella no me dijo que no podía llevarlo y yo no dije que no quería llevarlo. Ahí empezó todo y luego siguieron los rumores", explica.

Asimismo, el hijo mayor de la familia Beckham asegura que hay buena relación entre todos: "He aprendido que siempre van a tratar de decir cosas así. Siempre van a intentar menospreciar a la gente. Pero todos nos llevamos bien, lo cual es muy bueno".

Y, aunque la estrella de cine estadounidense compartiese hace unos días una publicación de ella misma llorando, alertando a sus seguidores de que fuese por algo relacionado con Victoria, asegura que no tiene que ver con nada familiar.

De hecho, el texto va sobre su vida personal y lo mucho que le ha costado mostrar sus sentimientos por las redes sociales: "A veces me cuesta mucho mostrar mi dolor. A veces es difícil manejar mi tristeza. [...] Todos tenemos días en los que la gente te hace sentir mal y está bien sentirse herido por ello. Pensé en escribir algo porque nunca muestro este lado de mí aquí y quería mostrároslo. Os quiero mucho a todos".