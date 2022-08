Miedo a un catástrofe nuclear en Zaporiyia tras otro ataque a la central que ha dañado sus  sensores: "Podemos ir a un desastre"

Es la mayor central de Europa, mucho mayor que la trágica Chernóbil, y tiene a todo un continente conteniendo la respiración ante una posible repetición, amplificada, de otra catástrofe nuclear. La central de Zaporiyia, en suelo ucraniano y actualmente bajo control ruso, está sufriendo en las últimas semanas múltiples ataques cuyo responsable no está claro, pues uno y otro bando se acusan mutuamente, pero que han provocado la alerta mundial por la inestabilidad en la que se encuentra la zona.

La situación se ha agravado durante este jueves, el mismo día que la ONU exigía a Rusia y Ucrania cesar los ataques en las inmediaciones de la instalación: "Lamentablemente, en lugar de una desescalada en los últimos días hemos visto incidentes muy preocupantes que, de continuar, podrían conducir a un desastre", ha declarado Antonio Guterres, secretario general de la ONU.

También este jueves, las autoridades ucranianas han exigido una inminente misión internacional para mantener la seguridad en la central. "Los rusos han convertido la mayor planta nuclear de Europa en una base militar y están poniendo en riesgo la seguridad de todo el continente," afirmó el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba.

Las noticias más inquietantes llegaron poco después, esta vez desde el bando ruso: "Los terroristas de Zelenski continúan disparando contra la Central Nuclear de Zaporiyia. Ha resultado dañada la línea de alto voltaje de la subestación Kajóvskaya", dijo Vladímir Rogov, portavoz de la administración prorrusa de la homónima región ucraniana, en su canal de Telegram.

Varios medios iban más allá en el recuento de daños, hablando también de un serio problema en los sensores de radiación de la central, que cuenta con seis reactores de los cuales solo dos están en funcionamiento en la actualidad. No obstante, la guerra por la información no cesa y la corporación atómica ucraniana, Energoatom, acusó a las tropas rusas de atacar la central hasta en diez ocasiones, aunque dijo que no hay que lamentar heridos.

Además, negó también cualquier fuga radiactiva y refutó las informaciones sobre una supuesta evacuación del personal de la planta por motivos de seguridad.