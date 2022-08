Oriana Marzoli dice estar orgullosa por haber comido pescado sin que la obligue su madre

La influencer Oriana Marzoli está disfrutando del verano como nadie entre infinitas piscinas, calas de ensueño, restaurantes de lujo y viajes en jet privado a la isla de Ibiza.

La colaboradora de televisión siempre comparte, con sus 2,1 millones de seguidores de Instagram, tanto su rutina diaria como los viajes y trabajos que realiza.

Aficionada a mostrar los restaurantes más lujosos de Madrid (y la ciudad en cuestión en la que esté de visita), así como sus platos, Oriana ha querido hacer partícipes a sus followers de una hazaña personal muy relevante para ella y que le provoca gran orgullo y satisfacción.

La venezolana lleva tiempo reivindicando en Algo pasa con Oriana, su canal de Mtmad, y en redes sociales, el hecho de que siente que se encuentra en un momento de su vida de gran crecimiento personal, así como de haber alcanzado un grado de madurez superior al que tenía acostumbrado a su público.

Con el gracejo propio que la caracteriza compartió el "hito" personal logrado, como es el de pedir un plato de pescado en un restaurante, en su stories: "Por cierto, estoy madurando, es la primera vez en mi vida que, por mí misma, elijo un plato de pescado. Real que solo lo comía obligada por mi madre y hace años...".

La icónica extronista de Mujeres y hombres y viceversa padece problemas estomacales, como tiene mostrado en su canal en numerosas ocasiones, hecho por el que pedir comida saludable le produce gran satisfacción: "Estoy muy orgullosa de mí".

"P.D.: cuando mi madre vea la historia va a flipar", comentó como colofón final, añadiendo cierto toque humorístico a la fotografía del plato de pescado que pidió en un establecimiento.

La televisiva también confesó en sus redes este miércoles 9 de agosto que se encontraba muy dolorida y agotada, con ciertas sospechas de que pudiese tener la covid: "No puedo con mi alma, tengo que estar sentada. Me encuentro fatal, me duele todo".