Las zapatillas Old Skool, de Vans, hasta un 50% más baratas: cómo conseguirlas por 45 euros y otras ofertas en el 'outlet' de la marca

La comodidad es la premisa esencial que deberíamos pedirle a nuestro calzado. Aunque lo tenemos claro, no siempre lo tenemos en cuenta cuando añadimos un nuevo par a nuestra colección. En muchas ocasiones, con los zapatos sentimos flechazos nada más verlos en los que poco importa cómo de cómodos los sintamos, especialmente con los de tacón. Sin embargo, hay propuestas con las que sabemos seguro que vamos a acertar: las zapatillas. Este tipo de calzado ha saltado del terreno deportivo para convertirse en un must de cada temporada y darle ese toque de street style a cualquier look.

Aunque las tendencias marcan los catálogos de cada año, hay clásicos que nunca pasan de moda, como el modelo Superstar de Adidas. Y si hablamos de propuestas icónicas (¡y cómodas), no podemos olvidarnos de las Vans Old Skool, un modelo que sigue conquistando a muchos usuarios con el paso de los años por su diseño, su comodidad y su fiel estilo. En JD Sports, este modelo está disponible en varios colores y diseños dentro del outlet de la marca. Por ejemplo, en el color rosa para mujer antes costaba 80 euros y ahora puede ser tuyo por 50. Respecto al negro de hombre, de costar 90 euros ahora están disponibles por 45, gracia a la rebaja del 50%.

Te gustan más, ¿negras o rosas? JD Sports

Aunque sobre estas líneas hemos destacado unos colores concretos, ambas están disponibles en otras tonalidades (la de mujer en 9, y la de hombre en 16), aunque de ello dependen las tallas disponibles y el precio, que varía según los colores elegidos.

¡Más rebajas, por favor!

Aunque el modelo que hemos seleccionado es el que más nos convence por la rebaja a la que está sujeto, no significa que sea el único disponible entre las ofertas de Vans del catálogo de JD Sports. Para adultos y niños, son muchas las zapatillas de la firma que podemos encontrar con hasta un 30% de descuento más allá de las Old Skool. Este mismo modelo con plataforma también están disponibles en el ecommerce. ¿Quieres descubrir todo su catálogo?

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de JD Sports y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.