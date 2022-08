Muere una segunda persona en Cáceres por el brote de legionela y se diagnostican tres nuevos casos

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este jueves la muerte de una mujer de 54 años y un varón de 70 por legionelosis. Los dos padecían enfermedades oncológicas avanzadas.

Además, el SES ha realizado una revisión el Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres) detectando dos casos más que se añaden a los siete que ya habían sido detectados, según publica hoy.es. A estos hay que añadir otro positivo de un paciente con síntomas desde hace una semana, por lo que el total de casos llega a la decena.

Salud prosigue tomando muestras en distintos puntos de Cáceres, unas 30 entre el pasado 4 y 9 de agosto, y todas ellas han resultado negativas.

El SES se mantiene en su tesis de que no se trata de un brote de legionela, al no haber un nexo epidiemológico entre los casos detectados. El único punto de unión, aunque "muy débil", que se ha encontrado es que la mayoría de los casos han estado por trabajo o residencia en la zona de San Jorge de Cáceres. "No hay ningún riesgo comunitario para la salud en la ciudad de Cáceres".

Legionela es el nombre común que recibe el género bacteriano Legionella. Habitan en aguas estancadas a una cierta temperatura (preferentemente, por encima de los 35 grados), como las que se encuentran en ocasiones en sistemas de agua de grandes edificios (oficinas, hoteles, hospitales, comunidades de viviendas), en humidificadores, en máquinas de rocío, en sistemas de riego o en fuentes termales. Afortunadamente, una adecuada higiene y prevención puede evitar su proliferación.