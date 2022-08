Frank Cuesta y Gabriel Rufián acaban invitándose mutuamente después de la polémica por el vídeo con acento catalán

Un vídeo de YouTube en el que Frank Cuesta coloca en diversas zonas de su Santuario diversas placas con nombres de lugares de España, como la Gran Vía o una de Plaza de Cataluña, acabó por levantar polémica e implicar al político Gabriel Rufián (ERC), al que Cuesta nombra en las imágenes.

"Más que nada para que no me venga Gabriel Rufián, que se llama Gabriel y se apellida Rufián, a tocarme los coj...", dice Cuesta para explicar el porqué de esa placa, todo mientras imita el acento catalán.

"La cantidad de catalanes que se me van a echar encima... echaros unas risas, no seáis paletos", dice Frank en el vídeo. Y así fue. Poco después respondía en Twitter a las críticas de algunos: "Creo que es usted la quinta persona que me insulta por el vídeo. El 99% de los catalanes, tanto indepes como constitucionales se han descojonado, porque en la vida, a veces, hay que reirse de uno mismo también".

Eso es lo que hizo Gabriel Rufián, que lejos de enfadarse por el vídeo se lo tomó con humor y respondiendo a la dedicatoria aceptaba la invitación a visitar el santuario, situado a las afueras de Bangkok, en Tailandia.

"¿Cuando vamos?", preguntaba Rufián en Twitter, a lo que Cuesta respondía: "Invitado estas a pasar unos dias!! Cuando quieras...".