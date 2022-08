Un impactante accidente causó el pánico en la autopista 91 de Los Ángeles (California), este miércoles, cuando una avioneta se estrelló tras sufrir una avería durante el vuelo.

Las imágenes del momento quedaron registradas por una cámara trasera de un vehículo. En el vídeo se ve como la aeronave se incinera tras tocar el pavimento y se desliza sobre la carretera y choca contra un camión, cuyos pasajeros salieron ilesos del hecho.

"Una avioneta no identificada aterrizó en la Autopista 91 en dirección este cerca de la Interestatal 15 en Corona, California, alrededor de las 12.30 hora local. Dos personas estaban a bordo", informó la Administración Federal de Aviación (FAA), entidad que investigará lo ocurrido.

La aeronave modelo Cessna estaba tripulada por dos personas que, milagrosamente, no tuvieron lesiones. Andrew Cho, el piloto, dijo que el motor del avión tuvo un fallo e intentó aterrizar de emergencia.

Sin embargo, explicó que ya no podía llegar al Aeropuerto Municipal de Corona. "Es difícil de describir realmente. Impactar contra la autopista fue como pasar por un bache muy duro", afirmó.

Cho también dijo que no fue "una buena sensación" darse cuenta de que no iba a poder evitar este aterrizaje forzoso. "Empiezas a perder potencia poco antes de aterrizar en donde deberías aterrizar. Te das cuenta entonces de que no te quedan muchas opciones", puntualizó.