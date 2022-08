La Movida Valenciana llega a Xàbia y Benicàssim con bandas míticas como Revólver, Los Inhumanos o Falsa Pasión

Se trata de una plataforma de músicos valencianos de las grandes bandas de los 80 y los 90 como Glamour, Comité Cisne, Los Inhumanos, Revólver, Vídeo, Betty Troupe, Orfeón Brutal, La Banda del Pop o Falsa Pasión, que continúan en activo con el fin de seguir difundiendo la música que marcó a toda una generación.

Además de contar con dj's de prestigio, como los Funky Lawyers o DJ Gecko, el plato fuerte del festival en cada sede será la Banda de la Movida Valenciana, una formación exclusiva de los eventos de esta plataforma formada por músicos legendarios de los grandes grupos valencianos de los mejores años del pop-rock.

Entre ellos figuran José Luis Macías, Adolfo Barberá, Sergio Aguado, Jorge Moreno, Abelito Sanabria, Quique López o Salva Pérez, unidos ex profeso para interpretar una selección única de los mejores temas del pop nacional-internacional y funky-disco de la época (Simple Minds, Soft Cell, Blondie, Depeche Mode, Alaska, Danza Invisible, The Jackson 5, Gloria Gaynor, John Paul Young y muchos otros), en un concierto exclusivo y muy divertido que culminará con un homenaje a ABBA encabezado por voces femeninas de Aisha Bordas y Nita Songs.

Desde 2008, la trayectoria de la Movida Valenciana como promotora de eventos de prestigio se ha consolidado con más de 50 conciertos y espectáculos artísticos como La Noche de la Movida Valenciana, Generación 80, Valencia with The Beatles, The Dance Side of Pink Floy, Fiebre del Sábado Tarde, Planeta VHS y, por supuesto, CELEBRATION.

En esta ocasión llega a la discoteca Hacienda, la más longeva de la Comunitat Valenciana y de las cinco más emblemáticas de España, ubicada en un punto estratégico entre Dénia Xàbia en el parque natural del Montgó.