La Pista Musical de este miércoles en Pasapalabra dio mucho juego entre los concursantes y los invitados, como cuando Rafa sorprendió a todos cantando un tema de Elvis Presley.

Además, Eva Soriano se enfadó por no llevarse el juego del programa por no ganar la prueba, algo que sí hizo Eduardo Aldán al vencer a Pablo Abraira, por lo que el presentador se llevó el premio, para disgusto de la cómica.

Pero como Orestes y Rafa no competían por él, sino por segundos, se tomaron la prueba de una forma diferente.

El burgalés fue el más rápido en apretar el pulsador, "esta es de Led Zeppelin", señaló, pero se puso a cantar y lo único que consiguió fue arrancar las carcajadas de sus compañeros.

Rafa y Orestes, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El rebote le cayó a Rafa, que no dudó un momento y se puso a cantar el tema A little less conversation de Elvis Presley, sorprendiendo a todos por su entonación y acertando.

Al final, el sevillano se llevó los cinco segundos de la prueba, acumulándolos para enfrentarse a El Rosco, donde venció a Orestes, que tendrá que jugar La Silla Azul el próximo programa.