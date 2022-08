El 'zasca' de Mapi a los Youtubers: "Jamás he tenido dinero negro"

Antes de que los tres invitados del día en Mapi (Norma Duval, Julio Iglesias Jr. y Pablo Carbonell) comenzaran a jugar en el concurso de Televisión Española, Mapi le quiso contar un secreto a Jandro.

"No sabes lo que me pasó ayer. Que mi abuelo me dio 10 euros", le contó la niña virtual al presentador. "Me tembló el pulso y todo, tengo muñeca de tenista", reconoció.

Y continuó contando que "yo jamás había tenido dinero negro, ¿qué hago ahora con él?". Jandro le contestó sonriendo: "¿Qué vas a hacer, llevarlo a Andorra?".

"Sí, con los Youtubers...", le respondió Mapi lanzando un zasca a todos los streamers que han cambiado su residencia fiscal al país andorrano desde España.

Un saludito a los YouTubers y a los streamers #MapiRTVE6 pic.twitter.com/AKPDU9LVQB — Mapi (@MapiTVE) August 10, 2022

Pblo Carbonell, ganador del día

Tras el dardo de la niña virtual, el programa de este miércoles continuó, siendo Pablo Carbonell el ganador del día: "Voy a donar los 3.000 euros del premio a una ONG que está buscando la curación de una niña que tiene una enfermedad rara", explicó el cantante y actor.

"Tan rara es que solo la tiene ella en España, se llama 'La enfermedad de Chloe' porque ella se llama así. Vive en Málaga y están intentando encontrar la forma de curarla, se llama Coco Fish Go #investigacionparachloe", comentó.