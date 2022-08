Tu horóscopo diario: jueves 11 de agosto de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 11 de agosto de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Habitualmente todo suele costarte mucho trabajo y superar muchas dificultades, pero ahora Júpiter, el mejor de los planetas, está en tu signo y te comunica mucha más suerte y protección, muchas más posibilidades de hacer realidad sueños e ilusiones del pasado. Es ahora cuando debes moverte y tomar muchas iniciativas.

Tauro

Tienes que aprender a ser más flexible o de lo contrario la vida te traerá muchos problemas y sinsabores. La obstinación es una de tus peores limitaciones y hoy mismo podrías tener un ejemplo de ello. Si tuvieras algo más de mano izquierda podrías evitarte muchas luchas y disgustos que al final no te conducen a nada.

Géminis

Hoy tendrás un día de mucho trabajo y que se te complicará cada vez más, y lo mismo te sucederá si estás de vacaciones, será otro tipo de trabajo diferente. Tanto si es trabajo físico como de tipo intelectual tendrás un día agotador y lleno de obstáculos a superar, incluso aunque te guste mucho lo que estés realizando.

Cáncer

Dicen de ti que eres una persona vulnerable, aunque en el fondo esa solo es una capa exterior. Pero tienes mucha más fuerza y resistencia de la que aparentas y eso se ve claramente en los momentos difíciles de la vida. Detrás de tu sensibilidad femenina llevas un guerrero dispuesto a dar todo por aquellos que más quieres.

Leo

Te amenaza una dolorosa decepción en el amor o la amistad. Cuando entregas tu corazón eres como el Sol que protege y da vida y calor con sus rayos, pero quienes te rodean no son como tú y no es extraño que te decepciones. Si quieres ser feliz debes aceptar que siempre darás mucho más de lo que casi seguro recibirás.

Virgo

Muchas veces te desesperas y te amargas porque quienes te rodean no son ni la mitad de lo serio y responsable que eres tú, y además encima ellos suelen llevarse luego las medallas. Es posible que hoy tengas una vivencia de este tipo, pero harías muy bien en olvidarte de los demás y sentirte muy orgulloso de ser como eres.

Libra

Te encuentras en un buen momento que no debes desaprovechar, especialmente para asuntos laborales o financieros, por eso es un momento ideal para moverte y activarte todo lo posible, para tomar iniciativas y decisiones importantes. Pero si estás de vacaciones para preparar nuevos proyectos y cambios para el futuro.

Escorpio

Puede que hoy no tengas un día muy agradable porque tendrás que enfrentarte a algo que llevabas tiempo dejando para más adelante o eludiéndolo porque te resulta doloroso o amargo, no importa si es un problema de trabajo o de naturaleza familiar o personal, has llegado a la conclusión de que tienes que afrontarlo.

Sagitario

Las influencias planetarias son, en este momento, muy favorables para ti, y eso te va a dar fuerza para tomar decisiones que hasta ahora habían sido muy difíciles para ti, o dar un giro a tu destino que implica cierto riesgo, aunque luego pueda ser muy positivo. Es el momento de tirarse a la arena y confiar en la suerte.

Capricornio

Momento ideal para desplegar una gran actividad a cualquier nivel, de trabajo, viajes, asuntos vocacionales o simplemente deportes y actividades relacionadas con el ocio. Te sentirás optimista y con confianza en el futuro, cosa que no suele ser muy habitual en ti, y por eso no deberías desaprovechar este momento.

Acuario

Hoy tendrás un gran deseo de transformar tus sueños en realidad, de luchar por vivir la vida que realmente deseas, estás muy cansado de tener que hacer siempre cosas muy alejadas de tu verdadera realidad interior y cada vez tienes un deseo mayor de rebelarte y mostrarle al mundo quien eres y que sientes realmente.

Piscis

Tienes mucha gente que te quiere de verdad, personas a las que en el pasado tú ayudaste y te sacrificaste por ellos de corazón, pero ellos no lo han olvidado y el destino tampoco, por eso ahora todo ese amor regresará a ti y encontrarás personas que te van a ayudar y te abrirán toda clase de caminos materiales y humanos.