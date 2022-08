La brutal reacción alérgica que Laura Escanes ha sufrido tras sufrir la picadura de una avispa

Laura Escanes ha compartido este miércoles la reacción alérgica que le ha provocado una picadura de avispa. La influencer ha mostrado el estado de su brazo, visiblemente hinchado y enrojecido, en Instagram.

"La picadura de ayer me ha deformado el brazo", ha avanzado la joven, de 26 años, en sus stories de la red social, donde suele pasarse todos los días para hablar de cómo está viviendo el verano.

La mujer de Risto Mejide ha explicado que, al ver cómo estaba evolucionando la reacción, ha decidido ir a la farmacia, donde ha comprado un tratamiento para aliviar el picor y la inflamación.

Laura Escanes muestra la reacción alérgica que ha subido tras sufrir una picadura. INSTAGRAM

"De pequeña tenía alergia y se me ponían todas las picaduras así, era un show. Ahora hacía mucho tiempo que no se me inflamaba tantísimo, pero vamos, que estoy acostumbrada a tener estas reacciones alérgicas con las picaduras de insectos", ha apuntado.

Finalmente, la joven ha pedido a sus seguidores que tengan cuidado: "También me han dicho que este verano tenemos a las avispas revolucionadas, así que cuidado".